Το έβδομο studio album των Foals, τους βρίσκει στο “peak” της πορείας τους -διατηρώντας τη διεθνή αναγνωσιμότητά τους, μέσα από τη δόμηση ενός funky pop ηχοχρώματος, που εξυπηρετεί μεν την ανάγκη αναπροσαρμογής κάτω από τις νέες συνθήκες της εγκαθίδρυσής του συγκροτήματος, ως trio πλέον, χωλαίνει δε, στη σύγκριση με τα προηγούμενα εγχειρήματά τους, ως προς την πολυπλοκότητα της σύλληψης και το τελικό αποτέλεσμα.

Το πολύπλευρο math-rock ντεμπούτο τους Antidotes, ζυμώθηκε σε μια πιο δυναμική και μεστή progressive pop/rock απόδοση, μέσα από την πρόσφατη διπλή κυκλοφορία του Everything Not Saved Will Be Lost (2019), η κρυστάλλινη παραγωγή του οποίου, τους χάρισε σχεδόν ακόπιαστα σημαντικές θέσεις στην πρώτη εντεκάδα των μουσικών charts απ’ τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εμφάνισής του, ενώ πλέον εξυπηρετεί καθαρά αυτήν την κάπως αναμενόμενη κι εμπορική στροφή στη dance pop -μετά την πρόσφατη αποχώρηση του keyboardist του συγκροτήματος Edwin Congreave - το 2018 επίσης οι Foals είχαν ανακοινώσει αρχικά την τότε αποχώρηση του μπασίστα τους Walter Gervers γεγονός που σημάδεψε κατά μία έννοια τις πρώτες επερχόμενες μουσικές κυκλοφορίες τους από τότε -, προσδίδοντας την καίρια έμφαση στο μπάσο και στα synths, και «στριμώχνοντας» τις συνιστώσες της κιθάρας και των φωνητικών.

Οι Foals μέσα απ’ το “Life Is Yours” δημιουργούν party anthems με μια ‘80s disco και funky αισθητική, που αναμφίβολα μπορούν να συνοδεύσουν κατάλληλα στιγμές καλοκαιρινής ραστώνης κι ανάλαφρων θερινών εξορμήσεων, ωστόσο χάνονται κάπου ανάμεσα στην εμπορευματοποίηση του ήχου τους και στην απουσία της συνθετικής ιδιαιτερότητας που είχαμε συναντήσει παρελθοντικά. Η τωρινή τους δημιουργία μοιάζει σαν ένα αναγκαίο διάλειμμα, ανάμεσα στην κοπιαστική αναζήτηση μιας πολυσχιδούς ηχητικής ταυτότητας και στην προσωπική τους πρόκληση να αγγίξουν δημιουργικά τα «όρια» τους, μέσα από διαρκείς πειραματισμούς. Εδώ ο Yannis Philippakis, θα μας τραγουδήσει για τις σεξουαλικές παρορμήσεις των νυχτοπερπατημένων στα clubs των “2 am”, θα μας μιλήσει για την εσωτερική του αφύπνιση μέσα απ’ τη φανκίλα του “Wake Me Up” και θα μας βυθίσει στην ευφορική και παιχνιδιάρικη διάθεσή του “Looking High”. Το single τους, “2001” εμβαθύνει σε μια ροζ νοσταλγία, προβάλλοντας εφηβικές μνήμες που αναδεικνύουν πολλές εικόνες μιας αφελούς αλλά ατέλειωτα απολαυστικής νιότης, με πιο σημαντικές τις σπίθες από τα περασμένα, νεανικά καλοκαίρια. Εάν πρέπει να οραματιστούμε ένα μέλλον γι’ αυτό το άλμπουμ, σίγουρα κάποια απ’ τα παραπάνω κομμάτια του, μπορούν να εμπλουτίσουν αβίαστα πολλές dance playlist σε καλοκαιρινά DJ sets.

Η βαθύτερη ερώτηση τίθεται τον μελετημένο και διαχρονικό ακροατή της μπάντας και έχει να κάνει αν αυτός ο δίσκος εκπροσωπεί αποτελεσματικά τις υπάρχουσες προσδοκίες κι αν τα νέα αυτά singles μπορούν να κατακτήσουν στάδια και να συμπαρασύρουν ένα κύμα κόσμου στη δίνη τους, με τις live εκτελέσεις τους, με τον μοναδικό τρόπο που αυτό συνέβη πολλάκις με τα φαινομενικά riffs παρελθοντικών κομματιών, όπως τα “Inhaler” και “What Went Down”. Η διττή απάντηση έρχεται βαθιά εμποτισμένη με υποκειμενικότητα, αφού η μία όψη υποστηρίζει πως είναι μακράν το πιο συνεκτικό και σαφές άλμπουμ των Foals, οι οποίοι μας παρουσιάζουν αυτό ακριβώς που πρεσβεύουν ηχητικά, την τρέχουσα περίοδο και με τα τωρινά δεδομένα, η άλλη όμως πλευρά προσβλέπει λίγο την εύκολη λύση μιας αναγκαίας συνθήκης για ανασυγκρότηση. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να φανεί το πραγματικό αποτύπωμα του Life Is Yours μέσα στο χώρο της διεθνούς pop σκηνής.