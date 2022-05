Πώς τράβηξε την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας εν έτει 2022 ένα συγκρότημα χωρίς μπροστάρη με μουσική χωρίς στίχο; Πολύ απλό: το γκρουπ βαφτίστηκε Los Bitchos (για να διευκρινίσει ευθαρσώς ότι αποτελείται αποκλειστικά από badass κορίτσια, τα εν λόγω κορίτσια έκοψαν ασορτί τα μαλλιά τους αφέλειες και φόρεσαν κοντά φορέματα και παντελόνια καμπάνες, στα videoclips επελέγη μία κίτρινη ρετρό γραμματοσειρά που παραπέμπει σε "ταραντινικούς" τίτλους αρχής, στον δίσκο δόθηκε ο τίτλος «Ας Αρχίσουν Οι Χοροί» και να ‘το έτοιμο το press kit. Προσθέστε σε αυτό το ότι τα μέλη της μπάντας κατάγονται από τις τρεις γωνιές της Γης (Αυστραλία, Ουρουγουάη, Σουηδία και Αγγλία) καθώς και το ότι μπλέκουν περουβιανά και αργεντίνικα ερεθίσματα με τουρκική ψυχεδέλεια και surf κιθάρες και θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα το ethnic μενού του Let The Festivities Begin. Αν θέλουμε να μπούμε σε συγκρίσεις, ναι, θυμίζουν Khruangbin, αλλά στο πιο ακομπλεξάριστο. Αν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, τα "Pista (Fresh Start)", "Las Panteras" και "This Link Is About To Die" (που έχουν κυκλοφορήσει και ως singles) ξεχωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, το ντεμπούτο αυτό απολαμβάνεται περισσότερο στο YouTube, για να χαζεύεις παράλληλα τις κιθάρες και τα τατουάζ των κοριτσιών, και καταναλώνεται καλύτερα μονορούφι όσο κερνάς φίλους παγωμένες μπύρες από μια μπανιέρα γεμάτη παγάκια, ετοιμάζεις μπάρμπεκιου στον κήπο ή στρίβεις ένα τσιγάρο «να γυρίζει».

