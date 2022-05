Η Kathryn Joseph μας έρχεται από τη Σκωτία και για ακόμα μια φορά κάνει κατάθεση ψυχής. Εγκατεστημένη στην Γλασκόβη με ακάλυπτο συναίσθημα, όπως ακριβώς μας έμαθε καλά από το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησε μετά την προσωπική της τραγωδία, τον χαμό

του γιου της (υιοθετεί έκτοτε ως stage moniker το όνομά του), συνεχίζει να καταπιάνεται με θέματα σκληρά, όπως τη σοβαρή ασθένεια της ανιψιάς της, φίλους που έπεσαν θύματα κακοποίησης κι έχασαν τη δύναμη ή την αυτοεκτίμηση τους. Για όλους αυτούς και όσους

βίωσαν την αθλιότητα της κακοποίησης και δεν γνωρίζει προσωπικά, τραγουδά νανουρίσματα που μοιάζουν με mantra και σε παρασύρουν σε ανάλυση και διαλογισμό με σκοπό να απαλύνει τον πόνο και να πει «είμαι εδώ, υπάρχει αγάπη, τα κατάφερες».

Με ένταση και τρυφερότητα , αλλά όχι επιπλέον δράμα διηγείται ιστορίες για σχέσεις αγάπης τοξικές, πλέκει μελωδίες που ανακουφίζουν, παρηγορούν και στοιχειώνουν συγχρόνως. Το ‘for you who are the wronged’ έχει ως κεντρικό θέμα τον πόνο και την κακοποίηση, αλλά

αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τους προηγούμενους δίσκους προσεγγίζει τα θέματα αυτά γενικά, αφηρημένα κι όχι μέσα από συγκεκριμένες ιστορίες. Το συναισθηματικό rollercoaster μετά την κακοποίηση φαίνεται να έχει πρόθεση να αναλύσει η Kathryn και

αφού περνάει από πείσμα, θυμό, και οργή σου λέει «πάρε απόσταση και ανάλυσε και να τη η κάθαρση».

H Kathryn Joseph στο τρίτο της άλμπουμ αφήνει το πιάνο και πιάνει τα keyboards. Με αυτά, μια φωνή γεμάτη αμεσότητα και στίχους όλο κυνισμό ηχογραφεί 11 κομμάτια -σχεδόν βαλς- μέσα σε μια εβδομάδα στο Length’s Studio στα Highlands με παραγωγό τον Lomond

Campbell -υπεύθυνο για μερικά φίνα τρικς- και διάθεση να ξορκίσει με γενναιότητα την κακοποίηση. Φωνή που δονείται, ήχος μινιμαλιστικός, κάπου κάπου παραμορφωμένος, σύντομα επαναλαμβανόμενα ριφάκια, αντήχηση που διαρκεί όσο η ανάσα, ένταση και λυρισμός, που θυμίζει Stina Nordenstam, φωνή ξωτικού που ανακαλεί μνήμες Cocorosie, keybοrds αλά Rhodes, σχεδόν Gertrude Stein στη γλώσσα. Στο “until the truth of you,” απόλαυσε το vibrato της -θυμίζει τρομαγμένο φτερούγισμα μικρού πουλιού-, τη γοητευτική αντήχηση στο “how well you are”, στο “What is keeping you alive makes me want to kill them” το μπάσο σαν παλμό καρδιάς, το «χρούτσου- χρούτσου» στο “the harmed” που λες «έχω βάλει βινύλιο, δεν μπορεί». Κι αν φτάσεις στο “only the sound of the sea will save them” και δεν έχεις συγκινηθεί, ασ’ το.

Στιχουργικά ντροπαλό δεν το λες. “The way they make you eat the shit out of their hand / as if this is all you’ve known and understand” στο “the burning of us all” σφαίρα στον θύτη, “I’m not strong enough to watch him kill you” επαναλαμβάνει εμφατικά στο “flesh and blood”. “Until you found it out/You are survive her,” τραγουδά στο “for you who are the

wronged” και μας τσακίζει την καρδιά με το παιχνίδι στη σύνταξη και τις λέξεις. Άλμπουμ που δρα σαν αναισθησία, σου κάνει εγχείρηση ανοιχτής ψυχής, αφαιρεί το δηλητήριο και σε επαναφέρει εξαγνισμένο. 3H-healing, hurting and helping εναλλακτικός τίτλος για μας.

“Υou survived” ακούς στο τελευταίο track και είναι αυτό που μένει και βάζει στη θέση της μελανιάς το πείσμα. Να το ακούσεις, αν θες να δεις πώς γίνεται κραυγή και φωτιά η ησυχία.