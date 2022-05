Το πνευματικό ταξίδι του Jeff Mills συνεχίζεται με μια απολαυστική κυκλοφορία και ένα από τα πιο χρήσιμα "εργαλεία" στα χέρια των eclectic djs της φετινής σεζόν.

Δημήτρης Λιλής

Jeff Mills έχει ξεφύγει από την σφαίρα του απλού μάγου, αν και αυτό μάλλον το έχετε καταλάβει. Από τον τύπο που ξεκίνησε στα τέλη των 80s το Detroit techno movement με τους Wonderland που κυκλοφόρησε μόλις στη δική του Axis, η μουσική ιδιοφυΐα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική πρωτοπορία, φέτος την άνοιξη, λίγο πριν τα 60 της, μοιάζει ασταμάτητη. έχει ξεφύγει από την σφαίρα του απλού μάγου, αν και αυτό μάλλον το έχετε καταλάβει. Από τον τύπο που ξεκίνησε στα τέλη των 80s το Detroit techno movement με τους Underground Resistance μέχρι τον τελετάρχη που σε ένα απόγευμα του Ιανουαρίου έφερε το cosmos στους ιερούς τόπους της Δήλου και από την επίδειξη 909 δεξιοτήτων στο τελευταίο Off White Show που έφερε την υπογραφή του Virgil Abloh, μέχρι το ολόφρεσκοπου κυκλοφόρησε μόλις στη δική του

To The Zanza Project συνεχίζει το πνευματικό ταξίδι του Mills. H "τέκνο-τροπία" και το know - how των χορευτικών μηχανών συναντά το συναίσθημα και στην πρώτη γραμμή (χωρίς να χάνεται η επαφή με τον ρυθμό) περνάνε οι μελωδίες και οι αρμονίες που όπως όλα δείχνουν σύντομα θα φέρουν στον "μάγο" την πολυπόθητη -ίσως- σύγκριση με ονόματα όπως ο Sun Ra. Jazz, latin jazz και ηλεκτρονικοί μουσικοί ενώνονται στο Zanza project που στη γλώσσα του Ισλάμ σημαίνει "το πιο όμορφο".