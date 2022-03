Ging Music / Self Release

Αν με ρώταγαν τι μου έλειψε μουσικά τα τελευταία 5 χρόνια σίγουρα θα απαντούσα αόριστα, εννοώντας ωστόσο ένα μουσικό αποτέλεσμα σαν αυτό του The Way Of Ging. Δηλαδή αυτός ο αυστηρός και μελαγχολικός τρόπος που μπλέκονται τα abstract synths με τα ωμά και στακάτα τύμπανα, σαν να ακούς πετσοκομμένα library tracks με acid προσέγγιση. Ηχογραφημένα άναρχα, ίσα ίσα να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό του μουσικού που συστήνεται μέσα από ένα βίτσιο. Και λέω βίτσιο γιατί όποια πέτρα και να σηκώσεις ο Frank Dukes είναι από κάτω. Τα original samples που δημιουργεί έχουν συμπεριληφθεί σε τραγούδια πολλών αστέρων της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Taylor Swift, Lorde, Travis Scott, Future, Drake, Kanye West, Post Malone, Rosalía, Weeknd και πολλούς άλλοι, ενώ ως παραγωγός μετράει γαλόνια και συμμετοχές σε πολλές σημαντικές κυκλοφορίες.

Στο εν λόγω Long Player ο τρόπος του θυμίζει Badbadnotgood αλλά και όλα τα σχετικά παράγωγα. Παραπέμπει επίσης στις παραγωγές του Gaslamp Killer και σε όλο το υλικό που παίζει στα sets του -MRR ADM, RocketNumberNine και πάει λέγοντας. Street περιτύλιγμα, παχιές μπασογραμμές, επικές μελωδίες στα πλήκτρα, βρώμικα τύμπανα και παραγωγή που ''ξύνει''. Ο Καναδός Frank Dukes προφανώς και κάνει τα βίτσια του πραγματικότητα, βγάζοντας στο 90' ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2021, μόνος ως self-released -μια κυκλοφορία που για την ώρα θα βρεις αυστηρά μόνο στο Spotify. Αξίζει να πούμε και για το project Kingsway Music Library στο οποίο συμμετείχε το 2015 με το Colors που στην πραγματικότητα είναι τα samples του μαζεμένα σε βινύλιο. Must Listen.