Παραγεμισμένο όπως ο τίτλος του, το τελευταίο διπλό άλμπουμ των Big Thief , πέμπτο κατά σειρά, φέρνει στα ηχεία μας 20 κομμάτια γεμάτα χιούμορ και ομορφιά, ηχογραφημένα σε 4 τοποθεσίες της Αμερικής (Upstate New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains and Tucson, Arizona) μέσα σε ένα διάστημα 5 μηνών. Στο μυαλό μας έρχεται βέβαια ο γνώριμος indie-rock ήχος τους και η αιθέρια folk, αλλά κι άλλα πολλά που δεν περιμένεις, όπως μια trip hop που τρεμοπαίζει σαν σπασμένη λάμπα neon και μερικά country κομμάτια γεμάτα βιολί που μοιάζουν με αστεία στην αρχή. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι Big Thief είναι στα καλύτερά τους με όλα αυτά, που από Johnny Cash μέχρι Neil Young -κάπου και λίγο Daft Punk, θα τολμήσω να πω- θυμίζουν και τι ωραία που τα γράφει η Lenker σκέφτομαι συνέχεια και πόσο αποτελεσματικά τα δένει η μπάντα. Υπάρχει μια μαγεία στo group αυτό που προκύπτει από τη χαλαρή διάθεση και την ανοιχτοσύνη. Υπάρχει κι ο Sam Evans εκεί μέσα που το κάνει όλο αυτό ως και πειραματικό.

Οι στίχοι της Adrianne Lenker μιλούν για χήνες σε ποτάμια, για την γέννηση δυο δισεκατομμυρίων πλανητών στο σύμπαν κι έναν δράκο σε μια τηλεφωνική γραμμή. Το σήμα του ίντερνετ, τα φύλλα που πέφτουν, στυλό ατμίσματος και περίεργα χτενίσματα και τις πληγές που προκαλούμε στον πλανήτη κι ο ένας στον άλλο, την Παλαιά διαθήκη και την ταπεινή πατάτα. Μέσα στο ίδιο κομμάτι η Lenker τραγουδά για κορδόνια παπουτσιών και κορυφές βουνών με την ίδια βαρύτητα χτίζοντας την ιδέα ότι τα μεγαλειώδη και τα εφήμερα, τα κοσμικά και τα συνηθισμένα συνδέονται κι έχουν την ίδια σημασία. Στιχουργικά το Dragon New Warm Mountain I Believe in You τα πάει τόσο καλά όσο και τα προηγούμενα άλμπουμ των Big Thief, είναι, όμως, πιο ξέγνοιαστο θα έλεγες και φέρνει μια διάθεση παιδικής αναζήτησης και παιχνιδιού. Είκοσι φορές ρωτάει "What should we do now?", και άλλες τόσες βρίσκει μια νέα απάντηση. Ανάμεσα στο επίγειο και υπερκόσμιο ανοίγει νέα μουσικά μονοπάτια που ξετυλίγουν νέα μυστήρια.

Στην παραγωγή ο ντράμερ James Krivchenia.Τέσσερις ενότητες με έμφαση στην ελευθερία και την αναζήτηση. Οι Big Thief δεν διστάζουν να κρατήσουν μια ηχογράφηση πρόβας για το άλμπουμ, όταν ο Dom Monks τους πείθει ότι το "Change" ακούστηκε τέλεια εκεί, ενώ μια καταιγίδα και μια διακοπή ρεύματος σε ένα δάσος στην Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν το στούντιο που ηχογραφούσαν, τους οδηγεί σε μια ακουστική ηχογράφηση σε κασετόφωνο με το μπάσο του Max Oleartchik να ακούγεται μέσα από ένα ηχείο bluetooth.

Να ακούσεις το Dragon New Warm Mountain I Believe in You για τη lo-fi μελωδία στο "Blurred View", το μαγικό σόλο με το φλάουτο στο "No Reason", τα συνθεσάιζερ και τις ακουστικές κιθάρες στο "Time Escaping". Στο "12,000 Lines" η indie-folk που λέγαμε και στο "The Only Place" η Lenker έτοιμη να παραδώσει μαθήματα απλότητας και να διδάξει πως εκεί ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η ομορφιά. Το εντυπωσιακό σε αυτό το άλμπουμ είναι η επιδρομή της country. Ναι θα μπορούσε να γίνει χαμός με το βιολί και την άρπα του "Spud Infinity", αλλά δεν μπορείς να μείνεις πολύ σε αυτό, γιατί έρχεται το γύρισμα και το μαλακό άγγιγμα στο φλεγόμενο "Red Moon" από τη μία και το downtempo στο "Dried Roses" από την άλλη που επίσης είναι σαγηνευτικά. Highlight του album το "Certainty", όπου η Adrianne Lenker και ο Buck Meek ενώνουν αρμονικά τις φωνές τους, και γρατζουνούν κάθε συλλαβή. Ενώ το "Little Things" ξεχωρίζει για τις βαριές ανάσες και το τσιριχτό -το βάρος του κομματιού βέβαια πέφτει στην κιθάρα που προοδευτικά δημιουργεί μια δίνη που επιτρέπει στη φωνή της Lenker να κολυμπήσει μέσα κι έξω από αυτήν. "Maybe I’m a little obsessed / Maybe you do use me" τραγουδά και ο Meek σαν από άλλη στρατόσφαιρα και με παραμορφωμένη κιθάρα παίζει κόντρα στο φτερούγισμα της Lenker. Η μαγεία βρίσκεται στον τελικό συντονισμό τους και τον τρόπο που και οι δύο ενώνονται για να τραγουδήσουν την αγάπη, τον χαμό και τη νοσταλγία. Αν και μικρότερο σε διάρκεια από 6 λεπτά, νομίζεις ότι δεν τελειώνει ποτέ και ότι ξεδιπλώνει μπροστά σου όλο τον ηχητικό καμβά των Big Thief.

Καλειδοσκόπιο θυμίζει και είναι το Dragon New Warm Mountain I Believe in You και δεν μπορείς να πεις ότι καταλαβαίνεις το πέρασμα από το ένα κομμάτι στο άλλο, αλλά τελικά λειτουργεί. Ούτως ή άλλως είναι το άλμπουμ που ήταν προορισμένο να γίνει το αγαπημένο του πιο hard core κοινού τους, αλλά στον δρόμο τράβηξε και τη δική μας προσοχή. Κάτι πήγε πολύ καλά.

Μπορεί να είναι κι αυτοί οι ερωτικοί στίχοι..

Ιδέες για κάρτες κι ερωτικές επιστολές.

Μοιράζουμε στιχάκια από το καταληκτικό «Blue Lightening» για το κλείσιμο.

«I wanna be the shoelace that you tie»

«The only place that matters/Is by your side»