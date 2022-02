“Οι Αιγόκεροι είναι σαν τις εργάτριες μέλισσες. Φιλόδοξοι, οργανωμένοι, πρακτικοί, προσανατολισμένοι στο στόχο τους και δεν υπολογίζουν τον κόπο. Είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν πολλά για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Τους αρέσει επίσης να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούν να φτάσουν σε υψηλές θέσεις καριέρας”. Αυτά τα περιληπτικά και επιφανειακά λόγια, για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν το διάστημα 21 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου, οπότε και το ζώδιο τους είναι ο Αιγόκερως (στα αγγλικά, Capricon). Τα γενέθλια της Tahliah Debrett Barnett ή αλλιώς FKA Twigs, είναι στις 17 Ιανουαρίου. Και το CAPRISONGS είναι το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 14 Ιανουαρίου.

Αν και ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό του ζωδίου της FKA Twigs όσο γράφονται αυτές οι λέξεις, η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερε να «φωτίσει» τα σημεία εκείνα που χρειάζονται για την κατανόηση ενός άλμπουμ κατά την ακρόαση του. Ίσως βέβαια, γιατί πρόκειται – όπως η ίδια αναφέρει – για ένα mixtape όπου η μουσική του “δημιουργήθηκε για να μοιραστεί και να κάνει τον κόσμο να χαμογελάσει”. Και αυτό πάντα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής διαδικασίας ανάρρωσης από τοξικές σχέσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές και στρεσογόνες καταστάσεις.

Από μικρή έμαθε πως η ζωή είναι μια διαρκής μάχη. Με ρίζες από Αγγλία – Ισπανία – Τζαμάικα, η Tahliah μεγάλωσε στο Γκλάσεστερ του Τσέλτεναμ (στο πουθενά δηλαδή) και όταν έσβησε τα 17 κεράκια της τούρτας, μετακόμισε στο πολύβουο Λονδίνο για να κυνηγήσει τα όνειρα της. Σπούδασε σε πανεπιστήμια επικεντρωμένα στις τέχνες, ενώ παράλληλα προσπαθούσε επαγγελματικά να σταθεί στα πόδια της μέσω του χορού. Κάνει ένα γρήγορο πέρασμα από stip club πριν καταλήξει σε video clip της Jessie J και άλλων καλλιτεχνών, για να ξεκινήσει κάποια στιγμή να αναζητά τον «δικό της ήχο» μέσα από πολύωρα session με διάφορους παραγωγούς. Χτίζει το image της όπως αυτή επιθυμεί και μπλέκει με ορολογίες όπως avant-pop και art-pop. Το πρώτο της (καταπληκτικό) άλμπουμ κυκλοφορεί το 2014 με τίτλο LP1, ενώ το 2019 κάνει και την εμφάνιση του το Magdalene που ήταν η δεύτερη δισκογραφική της δουλειά. Οι (γνωστοί) έρωτες της ζωής της, την γονατίζουν. Η 3ετης σχέση της με τον Robert Pattinson την φέρνει αντιμέτωπη με σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια, αφού “ήταν ο λευκός τους γοητευτικός Πρίγκιπας και θεωρούσαν ότι έπρεπε να είναι με κάποια λευκή και ξανθιά”. Αργότερα, γνωρίζει την μυστήρια αύρα του Shia LaBeouf στα γυρίσματα της ταινία Honey Boy και λίγο μετά αφού τον ερωτευτεί έρχεται σε επαφή με τις γροθιές του.

Τα 17 tracks (όχι τραγούδια απαραίτητα, αφού υπάρχουν και τα interludes) του CAPRISONGS είναι η συνέχεια της παραπάνω παραγράφου και ταυτόχρονα το νέο κεφάλαιο στην ζωή της. Και σε αυτό, δίπλα της, εμφανίζονται (κάπως αδιάφορα) διάφοροι καλλιτέχνες όπως ο The Weeknd στο “tears in the club” μέσα από ένα trap σύννεφο καπνού, η Jorja Smith και ο Unknown T στο “darjeeling” που παίζει με τον αισθησιασμό και τα ερωτικά vibes που μπορεί να στείλει ένα δυνατό woofer ηχείου. Αν ξεχωρίζει κάποιο feat. είναι τoυ Daniel Caesar που περνάει τα χέρια του απαλά μέσα απ’ τα μαλλιά της στο “careless”. Κυρίως, τα τραγούδια που λειτουργούν καλύτερα εντός του mixtape, είναι τα neo-soul, όπως το “lighbeamers” και “oh my love” που έχουν μια αυτόνομη οντότητα και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η προσωπική/επαγγελματική πορεία της επιβεβαιώνει την ζωδιακή γενίκευση των Αιγόκερων που “είναι αποφασισμένοι να πετύχουν αυτά που θέλουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και είναι γνωστοί για τη σοβαρή εστίασή τους”, μόνο που το healing process στο οποίο βρίσκεται η ίδια, έχει μάλλον τόσα πολλά σημεία προς εξερεύνηση που μουσικά κάπου χάθηκε η εστίαση της.