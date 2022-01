Υπάρχει ακόμα "ζωή" για τους Evanescence; Με άλμπουμ όπως το The Bitter Truth βεβαίως και υπάρχει.

Εάν κοιτάξεις λίγο πίσω, βλέπεις ότι οι Evanescence έχουν να κυκλοφορήσουν νέο υλικό από το ομότιτλο Evanescence το 2011. Το Synthesis άλμπουμ (2017) ήταν μια επανακυκλοφορία των μεγαλύτερων επιτυχιών τους με συμφωνικά στοιχεία, οπότε οι οπαδοί είχαν να ακούσουν νέα τραγούδια από το 2011. Το συγκρότημα είχε ως πλάνο να κυκλοφορήσει το άλμπουμ το 2020 και να δουλέψει με διάφορους παραγωγούς, αλλά λόγω Covid19, το The Bitter Truth κυκλοφόρησε το 2021 και ο παραγωγός τελικά ήταν ο πολύ βραβευμένος Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Korn, Rush, Alice In Chains) με τον οποίο είχαν δουλέψει και στο Evanescence άλμπουμ.

Το πρώτο single που ακούσαμε το 2020 από το The Bitter Truth ήταν το "Wasted on You" το οποίο είναι μια μπαλάντα όχι μακριά από άλλες γνωστές μπαλάντες των Evanescence με την φωνή της Amy Lee να ξεχωρίζει. Λόγω της καραντίνας, το video clip που γυρίστηκε δείχνει τα μέλη των Evanescence να είναι το καθένα απομονωμένο σπίτι του και να περνάνε ψυχολογικά δύσκολα λόγω της καραντίνας. Αρκετοί οπαδοί στα σχόλια που υπάρχουν για το τραγούδι, ταυτίστηκαν τόσο με τους στίχους του τραγουδιού όσο και με το video clip και έγραφαν το πόσο τους έχει βοηθήσει η μουσική των Evanescence σε διάφορες δύσκολες στιγμές που αντιμετώπιζαν. Το δεύτερο single που κυκλοφόρησε και πάλι το 2020 ήταν το "The Game Is Over" το οποίο μας δείχνει την heavy πλευρά των Evanescence με τις κιθάρες του Troy McLawhorn και της Jen Majura να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στο τραγούδι. Το καλοκαίρι του 2020 κυκλοφόρησε και το τρίτο single του άλμπουμ, το μπαλαντοειδές "Use My Voice" που όπως λέει και ο τίτλος είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα των Evanescence προς τον κόσμο να μιλάει για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Στο "Use My Voice" έχουμε συμμετοχές στα background φωνητικά από τους Sharon den Adel (Within Temptation), Lzzy Hale (Halestorm) και ' Taylor Momsen (The Pretty Reckless) και μάλιστα είχαν σκοπό να το κυκλοφορήσουν ως το 1ο single του άλμπουμ , αλλά –και πάλι- τα σχέδια τους άλλαξαν λόγω της πανδημίας.



Και τα 3 single είχαν λάβει καλές κριτικές από τους οπαδούς και οι προσδοκίες ήταν αυξημένες για το άλμπουμ. Και όταν οι οπαδοί τελικά άκουσαν το άλμπουμ αμέσως χαμογέλασαν γιατί όλα ήταν γνώριμα για αυτούς. Ξέρουν όλοι ότι θα υπάρχει μια μπαλάντα βασισμένη στο πιάνο και θα είναι αποκλειστικά σύνθεση της Amy Lee. Το συγκεκριμένο τραγούδι το "Far From Heaven" αμέσως έφερε συγκρίσεις με παλιότερα τραγούδια όπως τα "Hello" ή το "My Immortal" και μάλλον δεν είναι ισάξιο με τα προαναφερθέντα τραγούδια. Αντιθέτως το up tempo "Part of Me" έχει μια δραματικότητα στην φωνή της Amy Lee που «ανεβάζει» το τραγούδι και σε συνδυασμό με τις heavy κιθάρες μας θυμίζει τραγούδια από το αξεπέραστο ντεμπούτο τους. Ένα άλλο up tempo τραγούδι που ξεχωρίζει είναι το "Better Without You" που είναι και το τελευταίο single του άλμπουμ και στιχουργικά πραγματεύεται με όλες τις διαμάχες που είχε η Amy Lee με την εταιρεία της και με προηγούμενα μέλη των Evanescence και κυρίως με τον κιθαρίστα και πρώην σύντροφό της Ben Moody.

Η Amy Lee έχει περιγράψει το The Bitter Truth ως ένα rock άλμπουμ και έχει δίκιο. Είναι όσο heavy πρέπει να είναι, έχει τις μπαλάντες που περιμένει ο οπαδός των Evanescence, έχει 3-4 τραγούδια που μπορούν να σταθούν δίπλα στα άλλα μεγάλα τους τραγούδια, και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος παραπονεμένος. Το "Wasted on You" είναι ξεκάθαρα το αγαπημένο τραγούδι των οπαδών, εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα το "The Game Is Over" και το Better Without You", ενώ σε όλα τα τραγούδια οι οπαδοί θα βρουν και κάτι που να τους αρέσει. Μπορεί λοιπόν να άργησαν 10 χρόνια οι Evanescence να μας δώσουν ένα καινούριο άλμπουμ, αλλά τελικά η αναμονή άξιζε τον κόπο και με το παραπάνω.