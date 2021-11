Παρόλο που ο Sufjan Stevens χαίρει άκρας, δισκογραφικής παραγωγικότητας τα τελευταία δύο χρόνια, αιωρείται η αίσθηση πως έχει καιρό να ακουστεί. Ίσως αυτό οφείλεται στο οτι συνθετικό του μυαλό κινείται πλέον σε πιο αφαιρετικά και διαλογιστικά μονοπάτια - με εξαίρεση ίσως το κάπως πιο στρωτό, περσινό The Ascension - με αποτέλεσμα το αριστουργηματικό Carrie & Lowell να μοιάζει ως το τελευταίο του “κανονικό” άλμπουμ και το “Mystery Of Love” η τελευταία στιγμή που απασχόλησε πραγματικά τον μουσικό Τύπο. Σε αυτό το πειραματικό σερί έρχεται να βάλει τέλος η συνεργατική του δουλειά με το ανερχόμενο folk ταλέντο και μουσικά πνευματικό του παιδί, Angelo De Augustine, με τον οποίο, εκτός από κοινές συνθετικές ανησυχίες, μοιράζονται και απόκοσμα παρόμοιες φωνητικές χορδές σε τέτοιο βαθμό που δεν γίνεται πάντα (αν οχι ποτέ) σαφές ποιος ερμηνεύει το κάθε κομμάτι.

Το A Beginner’s Mind (πέρα από το οτι διαθέτει το πιο εξωφρενικά κακόγουστο εξώφυλλο της πρόσφατης indie ιστορίας) υποτίθεται πως είναι ένας concept δίσκος με το κάθε τραγούδι να είναι εμπνευσμένο από μία ταινία. Αυτό είναι, βέβαια, κάτι που αν δεν το γνωρίζει κανείς, δυσκολεύεται να το καταλάβει, καθώς αφορά αποκλειστικά το στιχουργικό σκέλος, το οποίο άλλοτε είναι αρκετά κωδικοποιημένο ως προς τις κινηματογραφικές του νύξεις, και άλλοτε οχι. Με τη μουσική να αυτονομείται πλήρως από αυτό το (μάλλον ανούσιο) σινεφίλ παιχνίδι, το βάρος γέρνει προς αυτή για την εξέταση του δίσκου και είναι κάπως ανακουφιστικό να ακούμε την πιο εξωστρεφή πλευρά του Sufjan εδώ και καιρό. Οι απόηχοι της πένθιμης Carrie & Lowell εποχής είναι ακόμη παρόντες, αλλά πλέον με τον ούριο άνεμο του συμπαίκτη του, παίρνουν μία μορφή αισιοδοξίας (“It’s Your Own Body And Mind”), ενώ αλλού μπλέκονται με την τελευταία πιο πνευματική του φάση (“Lost In The World”). Στο ομότιτλο κομμάτι, ο Angelo De Augustine ακούγεται σαν τον Perfume Genius που θέλει να μιμηθεί το φαλσέτο του Sufjan Stevens αλλά τελικά μοιάζει περισσότερο με τον Wayne Coyne, ενώ το “Murder and Crime” θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται στον κατάλογο των Woods. Οι φωνές τους γίνονται ένα, σαν το white noise της ηλεκτρικής σκούπας πάνω στον οποίο πατούσαμε όταν έμπαινε η μητέρα μας στο σαλόνι, στο ρεφρέν του εξαιρετικού “Back To Oz” στην πιο πιασάρικη στιγμή του δίσκου.

Το A Beginner’s Mind είναι μία συλλογή εύπεπτων, καταπραυντικών και χουχουλιάρικων indie - folk κομματιών με μόνο μερικές πιο “ανήσυχες” γωνίες, που αντί να σε κρατούν στο σπίτι σε καλούν να τραφείς από αυτά για να πάρεις δύναμη και να βγεις εκεί έξω στον κόσμο. Ή αλλιώς πώς θα ακουγόταν ο Sufjan Stevens αν τον περιτριγύριζαν (τελευταία) πιο θετικές δυνάμεις στη ζωή του, όπως αυτή του Augustine.