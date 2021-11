“Strip the life out of these streets/It’s a daylight robbery/You’ll never take the London out of me”, τραγουδάει η (μόλις) 23χρονη Joy Crookes στο track ενληκίωσης “19th Floor” μέσα από το ντεμπούτο album της Skin, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, μετά 5 χρόνια προπαρασκευής, μετά των απαραίτητων πανδημικών καθυστερήωσεων, που όμως, εδώ, φαίνεται να λειτούργησαν υπέρ του βάθους του δίσκου. Η νεαρή Βρετανή με καταγωγή από την Ιρλανδία και το Μπαγκλαντές είναι μια καθαρόαιμη Λονδρέζα της εποχής της, γνήσιο τέκνο μιας γενιάς που έχει δει το multi – culti πρόσημο να γίνεται νέον ταμπέλα σε μοδάτα μαγαζιά του Σόχο και τις βιομηχανικές μπιραρίες “υποβαθμισμένες” περιοχές του νότιου και ανατολικού Λονδίνου να δέχονται κρατήσεις. Με συνθετική και στιχουργική πυγμή διόλου αυτονόητη για ένα κορίτσι της ηλικίας της η Joy Crookes καταπιάνεται με ολόφρεσκο τρόπο με μια σειρά “καυτών” κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, φιλοτεχνώντας με την αφηγηματική της δύναμη το πορτρέτο του νεαρού, σκεπτόμενου, ενεργού πολίτη, που μπορεί να ενδιαφέρεται εξίσου για τα ζητήματα καρδιάς, για το #metoo και για το Brexit.

Η βαθιά επιρροή από την soulful παλέτα που ορίζει το τόξο που συνδέει την Ella Fitzgerald με την Amy Winehouse είναι κάτι παραπάνω από προφανής, χωρίς ωστόσο να καπελώνει στο παραμικρό το πολύ ενδιαφέρον, προσωπικό χρώμα της νεαρής τραγουδοποιού που καταφέρνει να αξιοποιήσει το πολυπολιτσμικό της απόθεμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεχωρίζοντας με άνεση από το neo – soul στοκ της σύγχρονης βρετανικής μουσικής παραγωγής. Ο συνδυασμός του δροσερά ανθεμικού hit “Feet Don’t Fail Me Now” που βάλλει με απόλυτο coolness κατά των αντιφάσεων του διαδικτυακού ακτιβισμού με τα εξωτικά vibes του “Wild Jasmine” και τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο revival tracks όπως το “Poison” και piano ballads όπως το “Unlearn You” είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του αποτυπώματος που έρχεται να αφήσει η Joy Crookes με αυτόν τον δίσκο στη μουσική πλευρά του 2021.

Παρά τις όποιες ατέλειες και pop μικροατασθαλίες που αναπόφευκτα περιμένει κανείς στον πρώτο δίσκο ενός πρωτοεμαφανιζόμενου καλλιτέχνη αυτού του ιδιώματος που έχει όλα τα φόντα να αγαπηθεί μαζικά, το Skin είναι ένα ντεμπούτο με δύναμη που είχαμε να δούμε αρκετά χρονιά, ένας δίσκος που πάλλεται από ζωή, νιάτα και νόημα. Ένα ντεμπούτο για το οποίο η Joy Crookes μόνο περήφανη μπορεί να είναι για τον τρόπο με τον οποίο τη συστήνει στον κόσμο.