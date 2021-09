O The Bug επιστρέφει με τέρμα τα μπάσα και το μουσικό προτραίτο ενός κόσμου που φλέγεται.

Με πολεμοχαρή διάθεση και τέρμα το γκάζι στον δρόμο της προσωπικής του ηχητικής εξερεύνησης, ο Λονδρέζος παραγωγός Kevin Martin, a.k.a. The Bug επιστρέφει με το τελευταίο μέρος της urban τριλογίας που ξεκίνησε το 2008 με το London Zoo και συνέχισε το 2014 με το Angels & Devils. Μόνο που στην ιαχή του Fire η αστική ηχητική ζούγκλα των προκατόχων του τυλίγεται στις φλόγες, ο κίνδυνος που παραφυλάει πίσω από τις γωνίες της πόλης είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατός και σαρώνει ακάθεκτος, κάνοντας το χαρακτηριστικό, σιδερένιο μπάσο του The Bug να βαράει έξαλλους συναγερμούς, και το πολύχρωμο καρναβάλι της πόλης έχει μετατραπεί σε μια ωμή πολεμική φιέστα.

To Fire είναι, ίσως, ο πιο ολοκληρωμένος και ενδιαφέρων δίσκος του The Bug μέχρι σήμερα, ένα ηχογράφημα που αποκρυσταλλώνει και δικαιώνει. την πορεία που έχει διανύσει ο παραγωγός από τη δεκαετία του ’90, την jazzcore των GOD και τους Techno Animal, στις δικές του ambient εξερευνήσεις κι από εκεί στη μνημειώδη συνεργασία με τη drone metal μπάντα των Earth το 2017. Το βαρύ μπάσο και η υψηλή τάση που θυμίζουν την εποχή που ο The Bug δισκογραφούσε στο label της Hyperdub, τα παραδόξως ευφορικά αγχωτικά ρυθμικά μοτίβα, το άρτιο κράμα θορύβου της industrial dub, της dancehall και της IDM χτίζουν ένα κλιμακούμενο τοπίο έντασης και αγωνίας που δεν θα σταματήσει πριν το τέλος του κόσμου. Ενώ οι εξαιρετικές, εκλεκτικές spoken word και hip hop προσθήκες με guests όπως ο ποιητής Roger Robinson στο προφητικό “The Fourth Day”, η Moor Mother στο άγριο “Vexed”, ο Logan στα τύμπανα της σύρραξης του “Clash” και φυσικά o Flodawn στο άκρως αντιπροσωπευτικό και σαρωτικό “Pressure” επικοινωνούν με οξύμωρη διαύγεια το καπνισμένο, καταστροφικό μήνυμα του δίσκου.

Το Fire είναι η μουσική της οργής που γεννάει η κλιματική κρίση, οι ακατανόητες πυρκαγιές και οι ακόμα πιο ακατανόητοι πόλεμοι, οι κοινωνικοπολιτικοί σεισμοί που δεν λένε να κοπάσουν, είναι το soundtrack της αποκάλυψης που όλοι φοβόμαστε, ενώ, εν τω μεταξύ, προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακούγεται πολύ δυνατά και δεν πρέπει να αγνοηθεί με τίποτα.