H γεννημένη στη Σεούλ και -μετά από μερικές στάσεις στις μεγαλουπόλεις του κόσμου- εγκατεστημένη πλέον στο L.A. ηλεκτρονική μουσική παραγωγός Park Hye Jin είναι -στην όψιμη σκιά που έχει δημιουργήσει το χορευτικό φαινόμενο της Peggy Gou- ένα από τα ελπιδοφόρα ονόματα που οδηγούν τη δυναμική κούρσα της Korean dance σκηνής σε παγκόσμια dancefloors. Μετά από μια σειρά αξιολογότατων EP και single κυκλοφοριών τη διετία 2018 – 2019 που είχαν πάρει τον δρόμο τους για τα καλύτερα ηλεκτρονικά events του κόσμου, η πανδημία ανάγκασε -όπως και πολλούς άλλους- τη νεαρή Park Hye Jin να εξερευνήσει νέα εσωστρεφή μονοπάτια. Κάπως έτσι το Before I Die, το πρώτο full – length album της που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες από τη Ninja Tune, είναι μια στροφή από τη συνήθη hοuse χορευτική της συνθήκη σε dream trap και bedroom beats αναζητήσεις με κατ’ αρχήν ευπρόσδεκτη φρεσκάδα πλην όμως ασαφή προσανατολισμό. Η νεανική απλότητα του ομότιτλου κομματιού “Before I Die”, των piano beats του “I Need You” και του αρκετά εθιστικού “Good Day Good Night” είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστες αλλά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τους θολώνουν αρκετά την εικόνα του δίσκου και του στερούν απαραίτητες οξύτητες -μια έλλειψη που δεν μπορούν να σώσουν επαρκώς ούτε τα χορευτικά ιντερμέδια αξιώσεων “Let’s Sing Let’s Dance” και “Where Are You Think” ούτε η απροσδιόριστη rap προσθήκη στο wannabe catchy “Sex With Me (DEFG). Στο τέλος το Before I Die καταφέρνει να αφήσει σε μεγάλο βαθμό με τον εκνευρισμό μιας χωρίς σχέδιο επανάληψης που ίσως δεν καταλήγει πουθενά, αφήνοντας ωστόσο ξεκάθαρες υποσχέσεις για το μέλλον που μπορεί να γράψει η Park Hye Jin όχι μόνο στα dancefloors αλλά και σε άλλα μεγάλα pop τεραίν – αρκεί να αδράξει λίγο καλύτερα αυτό που θέλει να πει.

