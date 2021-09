Τους είχα(με) χάσει τους Offspring - και δεν φταίμε εμείς για αυτό. Φταίνε οι ίδιοι. Μας είχαν υποσχεθεί ότι μετά το Days Go By το 2012, σύντομα θα ακούγαμε νέο υλικό. Το 2013 πληροφορηθήκαμε ότι μπήκαν στο στούντιο με παραγωγό τον Bob Rock (Metallica, Motley Crue) με σκοπό να γράψουν το νέο album. Το 2015 παρουσίασαν ένα νέο τραγούδι το "Coming For You" αλλά έπρεπε να φτάσει το 2021 για να κυκλοφορήσουν το δέκατο album τους, το Let The Bad Times Roll. Οι επίσημοι λόγοι της καθυστέρησης ήταν η αλλαγή της δισκογραφικής εταιρείας τους, οι πολλές περιοδείες, και τα εσωτερικά προβλήματα του συγκροτήματος, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του ιδρυτικού μέλους τους, του μπασίστα Greg K. το 2018, και εσχάτως η πανδημία εξαιτίας της οποίας πήρε αναβολή η κατάλληλη στιγμή για την κυκλοφορία του album. Ανεπίσημα ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είχαν και κάποιον ιδαίτερο λόγο να κυκλοφορήσουν κάτι καινούριο. Η (υψηλή) θέση τους στα μεγάλα festival είναι η ίδια, είτε με καινούριο δίσκο είτε όχι, πωλήσεις αντίστοιχες με τα εκατομμύρια αντίτυπα που πουλούσαν στο παρελθόν δεν πρόκειται να ξαναδούν, οπότε για ποιον λόγο να πιεστούν για νέο album;

Και κάπου εδώ έρχεται το Let Τhe Bad Times Roll με διάρκεια 33 λεπτά και συνολικά δώδεκα τραγούδια, περιλαμβανομένων μιας διασκευής στο "In the Hall Οf Τhe Mountain King", μιας πιανιστικής εκδοχής του μεγάλου τους hit "Gone Away" και του "Lullaby" - που είναι αυτό που λέει ο τίτλος του. Δεν τους λες και ιδιαίτερα παραγωγικούς, αλλά σημασία έχει πάντα το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο κακό ομολογουμένως. Μετά από τόσα χρόνια ξέρουν και μπορούν να γράφουν τραγούδια στον αυτόματο πιλότο. Καλά μεν, τίποτα το ιδιαίτερο δε. Εάν υποθέσουμε ότι τα καλύτερα τραγούδια είναι το "Coming For You" και το "Let The Bad Times Roll" που με το punk/rock ήχο τους, έχουν την σφραγίδα των The Offspring, και πάλι δεν μπορούν να συγκριθούν με τους ύμνους που έγραφαν στα 90s και τους έκαναν πασίγνωστους. Eνδιαφέρον παρουσιάζει το ska τραγούδι "We Never Have Sex Anymore" - με τις τρομπέτες, τα σαξόφωνα και με τον χορευτικό ρυθμό του είναι το love&hate τραγούδι του album. Είναι το τραγούδι που μου άρεσε περισσότερο θέλω να ακούσω ξανά όπως και η piano version του "Gone Away" - η οποία πιθανολογώ ότι ήταν μια πρόταση του Bob Rock.

Οι διαδικτυακές κριτικές βρίσκου -σωστά- τον δίσκο μέτριο. Δεν υπάρχει κάτι λάθος στο album, όμως τα τραγούδια που έχει είναι απλώς "συμπαθητικά". Αυτό βέβαια δεν πτόησε το κοινό τους σε χώρες όπως Αυστρία και Νέα Ζηλανδία, όπου το Let Τhe Bad Times Roll έφτασε στο νούμερο ένα των charts, ενώ σε Αυστραλία και Αγγλία έφτασε στο νούμερο δύο και τρία αντίστοιχα. Όλα καλά λοιπόν για τους The Offspring, έκαναν αυτό που ήθελαν, ο κόσμος τους αγκάλιασε και οι περίεργοι, όπως εγώ, βρήκαν μια ένοχη απόλαυση να ακούνε ξανά και ξανά από αυτό το album.