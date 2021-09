Στον δεύτερο τους δίσκο ως Big Red Machine (Bon Iver) οι Justin Vernon και Aaron Dessner (The National) προσκαλούν φίλους και γνωστούς αστέρες της εναλλακτικής pop (και μη) για να εμπλουτίσουν το το μικρό supergroup ντουέτο τους. Όχι ότι η συναισθηματική δυναμική των Big Red Machine αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια αμφισβήτησης της συνιστώσας της επιτυχίας που κρύβεται στις συνθετικές δομές των National και του σαγηνευτικά εύθραυστου ηλεκτρονικού προσήμου των Bon Iver, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στο How Long Do You Think It’s Gonna Last ? και όλοι οι συμμετέχοντες φαίνεται να γνωρίζουν στην εντέλεια και να το υπηρετούν χωρίς δεύτερες σκέψεις. Taylor Swift, Sharon van Etten, Ben Howard, This Is The Kit, Fleet Foxes και Anais Mitchell χρησιμοποιούν ο καθένας τις ευκολίες και τις αρετές του απαλά και αθόρυβα ενσωματωμένοι ήπιο φόντο του How Long Do You Think It’s Gonna Last με έναν τρόπο που σε κάνει να ξεχνάς ότι δεν βρίσκονταν εκεί από πάντα – μόνο η Taylor Swift σηκώνει λίγο κεφαλάκι από την ομοιόμορφη στοίχιση με το “Renegade” να ηχεί σαν το χαμένο κομμάτι που ξεστράτισε από το Folklore και το Evermore και κατρακύλισε ως τα πόδια του Aaron Dessner. Σε γενικές γραμμές αυτή ακριβώς η ομοιομορφία του δίσκου, σαν αέναο σιγανό μουρμουρητό από κάποιο άσημο ποταμάκι είναι συγχρόνως μια μεγάλη του αρετή αλλά και μια αδυναμία που το απειλεί με την αδιαφορία που συχνά προκαλεί η ευθεία γραμμή του αναμενόμενου. Ωστόσο χάρη στο συναισθηματικό αποτύπωμα τραγουδιών όπως το “The Ghost of Cincinnati” και το “Hutch”, την ψύχραιμη νοσταλγία του εξαιρετικού “Phoenix” και τη γλυκιά οικειότητα του “Brycie” το How Long Do You Think It’s Gonna Last ? γλιτώνει τελικά την αφάνεια με την απλότητά του να κερδίζει για μια ακόμη φορά και την κελαρυστή του ποιότητα να το χρίζει ένα απόλυτο φθινοπωρινό soundtrack.

Άκου και αυτό: Elliott Smith – Figure 8 (2000), Mitski – Be the Cowboy (2018), The National – I am Easy to Find (2019), Taylor Swift – Folklore (2020), LUMP – Animal (2021)