Η πολλά υποσχόμενη σύμπραξη του Nicolas Jaar με τον πολυοργανίστα Dave Harrington επιστρέφει 8 χρόνια μετά στα νερά που τάραξε το 2013 με το Psychic για ένα πιο ήρεμο και κατασταλαγμένο κολύμπι στη σκοτεινή ατμόσφαιρα μιας λίμνης που γνωρίζει πλέον πολύ καλά.

To Spiral το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του δημιουργικού ντουέτου των Darkside δεν κάνει το μπαμ του καθόλα ελκυστικού προκατόχου του και ντεμπούτου του ντουέτου αλλά με χαμηλούς τόνους και δεύτερης ανάγνωσης αρετές χτίζει -αν και αρκετά χρόνια μετά- μια ουσιαστική συνέχεια της συνεργασίας Jaar – Harrington, τουλάχιστον για εκείνους που βρίσκουν ουσία στην νέα «πειραματική» electronica που άνθισε στις αρχές των 10s κι ακόμη δρέπει τους καρπούς εκείνου του λαμπρού momentum.

To μεγαλύτερο ενδιαφέρον του Spiral συγκεντρώνεται στον ευφυή τρόπο που οι δύο δημιουργοί του εντάσσουν σε ένα ενιαίο και άριστα δομημένο πλαίσιο αναφοράς την εσοδεία δύο διαφορετικών περιόδων. πράγματι, 6 από τα 9 κομμάτια του δίσκου είχαν ήδη γραφτεί από το 2018 σε μια εβδομάδα δημιουργικού οργασμού του ντουέτου σε ένα AirBnB στο Νιου Τζέρσεϊ και περίμεναν στο συρτάρι υπομονετικά το υπόλοιπο 1/3 να τα πλαισιώσει και τη συγκυρία της πανδημίας να συνεισφέρει το κομμάτι που λείπει στην ατμοσφαιρική διάσταση του Spiral. Για όσους δεν γνωρίζουν, η απλή άσκηση του needle dropping σε τυχαία σημεία του δίσκου είναι ικανή να αποδείξει και με το παραπάνω την ποιοτική κλίμακα ακρίβειας και συνοχής όπου κινούνται κατά την προσφιλή τους συνήθεια οι δυο παραγωγοί ανεβάζοντας κατά το επίσης δημιουργικό τους χούι την ήδη υψηλή (έως υπερφορτωμένη) στάθμη της παραγωγής τους ένα ακόμα επίπεδο.

Τα lead singles “Liberty Bell” και “The Limit” δικαιώνουν το hype της πολύχρονης αναμονής του δεύτερου τεύχους των Darkside, εδραιώνοντας τον απόκοσμο και καθόλα ελκυστικό ήχο σήμα-κατατεθέν τους, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν να τον εξάγουν από μια πολυαναφορικότητα που στα χέρια άλλων θα κατέληγε πανεύκολα στην αμετροέπεια. Τα διάσπαρτα ethnic και tribal στοιχεία σε συνδυασμό με τις ρητορικές αναζητήσεις και τα αφηγηματικά μουρμουρητά του Jaar σε tracks όπως το “Lawmaker” κλείνουν και τα δυο μάτια στις πρόσφατες διαδρομές του τελευταίου ενώ τα “I’m the Echo” και “Inside Is Out There” τραβούν το ενδιαφέρον με τον συνδυασμό των progressive κιθαριστικών απωθημένων του Harrington και των εξωτικής νότας ινδικών και ανδαλουσιανών εγχόρδων.

Το Spiral αν και μοιραία απομακρυσμένο από τον χωροχρόνο στον οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη δυναμική των μαγικών του τρικ, καταφέρνει να επιπλεύσει τίμια στον μουσικό κορεσμό της εποχής και του είδους του, αποφεύγοντας στρεβλωτικές ευκολίες και κρατώντας γερά τις γραμμές της φήμης που έχουν χτίσει οι Darkside είτε μαζί είτε κατά μόνας όλα αυτά τα χρόνια.

O δεύτερος δίσκος των Darkside είναι εδώ και κάνει ήσυχα και ψύχραιμα τη δουλειά του.