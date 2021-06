Oι Sasha και Sergey Lipsky είναι οι περήφανοι ιδιοκτήτες της New Ears Records, στην οποία κυκλοφορούν αυτό το LP έντεκα κομματιών, ακροβατώντας μεταξύ dance, electronica και οργανικής, pop και rock μουσικής, δημιουργώντας έναν fusion ήχο-μούρλια, στα χνάρια που χάραξαν οι Red Axes κι ακόμα παραπέρα. Το ντουέτο έχει κυκλοφορήσει τη μουσική του σε ετικέτες όπως οι Disco Halal και Multi Culti, ενώ έχει περιοδεύσει ως DJ act ακατάπαυστα τα τελευταία χρόνια, έχοντας επισκεφθεί μερικά από τα καλύτερα dance stages και φεστιβάλ του πλανήτη. Αυτό το άλμπουμ τους οδηγεί σε μια νέα, συναρπαστική κατεύθυνση, εξελίσσοντας τον αιχμηρό, indie-dance, club ήχο τους σε μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη, χορευτική, electronic, pop τραγουδοποιεία.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι ίδιοι με την βοήθεια του φοβερού Λιθουανού Lipelis (συμμετέχει και στο closing track ‘Rounded With A Sleep’), ενώ το συνολικό κλίμα φανερώνει την αγάπη τους για τον 60s-70s ψυχεδελικό pop-rock ήχο. Για του λόγου το αληθές, άκου το εναρκτήριο tribute-to-Beach-Boys ‘End of Days’. Προς θεού, οι Simple Symmetry δεν ανακάλυψαν ξαφνικά τον τροχό, καθώς ανάλογα ηχητικά υβρίδια έχουν προκύψει πολλάκις στο παρελθόν από καλλιτέχνες όπως π.χ. οι David Holmes, Andrew Weatherall, Death in Vegas μεταξύ άλλων, αλλά οι περισσότερες συνθέσεις είναι τόσο διαβολεμένα καλές που σε κάνει να απορείς πως διένυσαν τόσο γρήγορα την απόσταση από το «εξαιρετικό electronic/dance DJ duo ως το «σύγχρονη, πειραματική pop κορυφαίου επιπέδου».

Οι Simple Symmetry χρησιμοποιούν μπάσα, κιθάρες, κρουστά κι άλλα φυσικά όργανα (τσέλο, φλάουτα κ.α.), πέρα από τα synthesizers και τους υπολογιστές τους, ενώ προσκαλούν ένα σωρό κόσμο για τις ανάγκες της ηχογράφησης, με μερικές από τις συμμετοχές να εντυπωσιάζουν, δημιουργώντας την εντύπωση ενός πολυεθνικού αμαλγάματος. Στο πρώτο single του άλμπουμ, το spiritual, experimental dance rock ‘Oh Lord’, τα drums παίζει ο Igor Cavalera (Sepultura) ενώ τα φωνητικά κάνει ο garage-punk rocker Gil Abramov. Στο ‘Sim Sim Sim’ o Βραζιλιάνος Abrao (γνωστός και από την συνεργασία του με τους Red Axes), προσφέρει τα φωνητικά του σε ένα dreamy, groovy pop cut. Το ‘Koko The Gorilla’ είναι ένα ρυθμικό αριστούργημα με την oriental μελωδία του να μπλέκει όμορφα με κρουστά και χορωδιακά pop φωνητικά. Και ναι, ο δίσκος δεν χάνει καθόλου σε «χορευτικότητα», καθώς περιέχει κομμάτια όπως τα “Out Of Body Experience” και “I Must Not Fear” που κάλλιστα «βάζουν φωτιά» στην κάθε πίστα με την cosmic disco και leftfield house αισθητική τους.

Από την Ρωσία με κοσμική αγάπη, αυτός είναι για μένα ήδη ένας από τους δίσκους της χρονιάς.

Υ.Γ. 1 Αξίζει να σημειωθεί πως το γαμάτο εξώφυλλο του δίσκου έχει δημιουργήσει ο “δικός μας” Δημήτρης Ρόκος, γνωστός-πέρα από την ιδιότητα του σαν ζωγράφος, ως ο δημιουργός και resident DJ, της μουσικής και πολιτιστικής πλατφόρμας του Κορμοράνου.

Υ.Γ. 2 Ο δίσκος κυκλοφορεί ήδη σε digital μορφή ενώ αναμένεται αργότερα και η βινυλιακή έκδοση του.