Αν για μία και μόνο μπάντα έβγαζε απόλυτο νόημα να κυκλοφορήσει δίσκο μέσα σε αυτή τη μου-τελείωσαν-οι-αρνητικοί-επιθετικοί-προσδιορισμοί-περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα τον τελευταίο χρόνο, τότε αυτοί θα έπρεπε να είναι οπωσδήποτε οι Godspeed You! Black Emperor. 6 δίσκους και 25 χρόνια μετά, οι προειδοποιήσεις, παρά προφητείες, της post rock κολεκτίβας από το Μόντρεαλ για μία κοινωνία ρημαγμένη και διαλυμένη από το απόλυτο Κακό -ίσως όχι ακριβώς στη μορφή που μας ήρθε, αλλά σίγουρα ως απόρροια του αδηφάγου, καπιταλιστικού τέρατος στο οποίο εναντιώνονται- είναι μία κάποια πραγματικότητα. Αντί, όμως, να επιμείνουν στον ιδεολογικό τους εμπρησμό και στην καλλιέργεια εμπόλεμου κλίματος, στο νέο τους, έβδομο δίσκο, G_d’s Pee AT STATE’S END!, αναγνωρίζουν πως η ώρα είναι τώρα, αποκρυσταλλώνουν ηχητικά τη μάχη και κοιτάζουν με νηφαλιότητα την επόμενη μέρα, εκεί που ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά, πλέον, υπάρχει μία νέα ελπίδα.

Αυτό το σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκονται οι GY!BE, ανάμεσα στο χθες και το αύριο, αποτυπώνεται μουσικά σε σχέση και με τη δική τους ιστορία: το νέο τους άλμπουμ ηχεί από τη μία ως η κορύφωση της δεύτερης περιόδου του γκρουπ, αυτή που έχουν εισέλθει από το 2012 και έπειτα και στην οποία είχε επικρατήσει μία πιο «καλλιτεχνική» ματιά κι από την άλλη, υπάρχουν ορισμένες, πολύ έντονες στιγμές που ο απόηχος των δύο πρώτων και πιο συγκλονιστικών τους δίσκων διαχέεται παντού και γεμίζει το χώρο. Η πιο διακριτή από αυτές εντοπίζεται στο ανατριχιαστικό, ορχηστρικό χάος του "Government Came (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)", εκεί που η πολιτικοποιημένη αγωνία του γκρουπ αντικατοπτρίζεται στη μουσική τους σε όλο της το μεγαλείο, με τον τρόπο που συνέβαινε στο Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000). Αντίθετα, η πρώτη ενιαία σύνθεση της φυσικής κυκλοφορίας του δίσκου, αυτή που ξεκινάει με το μάλλον αναγνωριστικό "A Military Alphabet (five eyes all blind) [4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz]" και ολοκληρώνεται με τα βεγγαλικά (ή πυροβολισμούς;) του “where we break how we shine (ROCKETS FOR MARY)”, δεν έχει οριακές, κρίσιμες και κατεπείγουσες στιγμές, αλλά διακατέχεται από τη χειρουργική, συνθετική ακρίβεια και ψυχραιμία που χαρακτηρίζει περισσότερο τη δεύτερη φάση του γκρουπ, χωρίς όμως να εξαφανίζεται η αίσθηση πως όλα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατραπούν.

Μία υποψία που σταδιακά γίνεται βεβαιότητα, αρχικά μέσα από την απειλητική δόμηση του “Fire At Static Valley” και τελικά, στη λύτρωση του ""Government Came…”. Λίγο πριν από το τέλος, στο "Cliffs Gaze / cliffs' gaze at empty waters' rise / ASHES TO SEA or NEARER TO THEE" οι Godspeed You! Black Emperor ακούγονται πιο...χαρμόσυνοι και βέβαιοι για την έκβαση του αποτελέσματος από ποτέ. Η παρέλαση εγχόρδων του "OUR SIDE HAS TO WIN (for D.H.)", που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να κοσμεί ένα κινηματογραφικό μελόδραμα, εδώ κηρύττει πιο «ήσυχα» και συγχρόνως, πιο πειστικά από ποτέ στην ιστορία του γκρουπ, την ενδόμυχη επιθυμία των Καναδών ιδεαλιστών: το τέλος του φόβου πλησιάζει και η ελπίδα θα κερδίσει, αλλά η μάχη δε θα τελειώσει ποτέ.