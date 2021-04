“Our band could be yr neighborhood” λένε με νόημα που τουλάχιστον θα έπιανε ο Michael Azerrad στα social media τους αυτοί οι μικροί αλλά θαυματουργοί emos από τη Φλόριντα. Η βόλτα στη γειτονιά τους/μας θα χρειαστεί 18 λεπτά που μοιάζουν με χειρουργική ακρίβεια αρκετά για να τονώσει αυτό το ep-που-όμως-είναι-lp το βρες-κι-εσύ-την-άκρη-ποιο-κύμα emo. Οι συναισθηματισμοί ανοίγονται προς το post rock, η ένταση ξεσπά με screamo, η μουντάδα γλυκαίνει με μελωδικό punk νεύρο και η folk κάνει guest εμφανίσεις για να νιώσουν οι μουσικογραφιάδες ευτυχείς με το genre dropping (sic). Αν και χαρακτηρισμοί όπως folk punk αποδεικνύονται πιο επιτηδευμένοι από την ίδια τη μουσική τους, ενώ, όσο κι αν επιμένουν να τους συγκρίνουν στα σημεία αδικαιολόγητα πολύ με τους Neutral Milk Hotel, οι ομοιότητες εξαντλούνται σχεδόν μόνο στον αγνό σουρρεαλισμό τίτλων όπως “Long Distance Conjoined Twins” και “Sewn Together from the Membrane of the Great Sea Cucumber”, ίσως και στην αδέξια, ντυλανική κατά βάση, φυσαρμόνικα του “The Old Country”. Είναι, όμως, επιτηδευμένος ο Brandon Macdonald όταν τραγουδάει για τον πατέρα της σαϊεντολογίας (“L Ron Hubbard Was Way Cool”), εύφλεκτους, εχμ, μπάτσους (“Cops are flammable”), την άκρατη φιλοζωία (“I wanna pet every puppy I see” ) και καταθλιπτικά μαθήματα ζωής (“Will you teach me how to die? / I have a whole lifetime to learn”); “D-oh!” που θα έλεγε κι ο Homer Simpson που κοσμεί το Bandcamp των Home Is Where. Παραμένει αναζωογονητικά απολαυστικός; Duh.

