Μια στροφή σε σχετικά ήρεμα νερά παίρνει το αεικίνητο party animal πνεύμα του νοτιοαφρικανού DJ και παραγωγού Black Coffee, ο οποίος μετά από μια και πλέον δεκαετία ανοδικής πορείας σε σπουδαίες dance νύχτες της Ιμπίθα, υποκύπτει κι αυτός στις ανάγκες των νέων καιρών, στην επιβράδυνση των ταχυτήτων και στο cocooning διαρκείας. Σε αυτή τη smooth εκδοχή του, ο Black Coffee αποδεικνύεται αναπάντεχα καλός και εύστοχος μαέστρος, επιβάλλοντας τη μουσική αισθητική του στις απαστράπτουσες συνεργασίες που επιστρατεύει γι’ αυτόν τον διαφορετικό του δίσκο. Τα βελούδινα φωνητικά του Jinadu εξυπηρετούν άψογα το εναρκτήριο και πολύ όμορφο track “Lost”, η r’n’b star Cassie συνεισφέρει τον καλύτερο εαυτό της στo groove του “Time”, ενώ το star quality του next best thing της soul, Celeste, σε καμία περίπτωση δεν καπελώνει παρά συνυπάρχει αρμονικά με τα συναισθηματικά beats του “Ready for You”, ενός αδιαμφισβήτητου highlight του δίσκου. Παράλληλα, ενδιαφέρουσες συμπράξεις με καλλιτέχνες από τον γενέθλιο τόπο του Black Coffee δίνουν ένα αξιόλογο σύγχρονα νοσταλγικό twist, με τα φωνητικά του νοτιοαφρικανού τραγουδοποιού Msaki στο “Wish you Were Here” να πετυχαίνει διάνα σε μια διπλή αποστολή επιστροφής στις ρίζες: τόσο της γλυκιάς, παντοδύναμης house των ‘90ς με την οποία ανατράφηκε ο Black Coffee, όσο και του αιώνιου μυστηρίου της μαύρης ηπείρου, ενεργειακά γενναιόδωρου ακόμα και στο πιο ακούσιο άγγιγμά του. Με το Subconsciously o Black Coffee καταφέρνει να καταγράψει επαρκώς μια πλευρά της δημιουργίας του που ίσως να μην είχε εύκολα την ευκαιρία να την επεξεργαστεί σε τέτοια έκταση σε ρυθμούς μουσικής κανονικότητας και το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και με το παραπάνω.

Άκου και αυτό: Rampa, Adam Port, &ME – You Are Safe (2017), Monolink – Under Darkening Skies (2021)