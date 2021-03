Blanck Mass - In Ferneaux

Μια ακόμα ιδιότυπη, μεταλλική στροφή στροφή στη μέχρι τώρα πορεία του τόσο ως Blanck Mass παίρνει ο John Power με τον πέμπτο κατά σειρά δίσκο του προσωπικού του project, μια ακόμα προσθήκη στον κατάλογο μουσικών προϊόντων του lockdown που ολοένα και μακραίνει. Το In Ferneaux είναι δομημένο σε δύο εικοσάλεπτα μέρη, που λειτουργούν σαν γέφυρα μεταξύ του sui generis θορύβου του προκατόχου του Animated Violence Mild και της αστρικής ambient τάσης, που μετά από μια δεκαετία μεγάλων επιτυχιών και σημαντικών οροσήμων, μετασχηματίζεται σε έναν ασφαλή λιμένα για τα μουσικά εξερευνητικά πνεύματα εν μέσω πανδημίας και συναφών περιοριστικών συγκυριών. To “Phase I” ξεκινάει με μια διαστολή της techno φόρμας εμπλουτισμένη με τα άκρως ενδιαφέροντα field recordings στα οποία επιδίδεται ο Power τα τελευταία χρόνια και τελειώνει με χαρακτηριστικό μεταβατικό θόρυβο που στρώνει το χαλί για την οργιαστική βλάστηση του “Phase II”. Το οποίο με μια υπέροχη μίξη οργανικών και συνθετικών ήχων απογειώνει το εγχείρημα σε μια σφαίρα αντάξια του δημιουργού του. Το In Ferneaux αν σε μια πρώτη ανάγνωση και ακρόαση φαντάζει περισσότερο σαν ένα απόσπασμα από κάτι μεγαλύτερο, σαν ένα teaser από έναν πρώτο σταθμό κάποιου οδύσσειου διαστημικού ταξιδιού, αποδεικνύεται εν τέλει αρκετά πιο ολοκληρωμένο και αυτόνομο, ένα ουσιαστικό ηχογράφημα με μια αβίαστη, ενδιαφέρουσα ισορροπία νοηματικών δυσκολιών που κάνουν ακόμα πιο ευχάριστες τις ψυχαγωγικές του ευκολίες.

