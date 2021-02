Harakiri for the Sky – Mære

84 λεπτά μουσικής είναι πάρα πολλά για να αναπτύξεις τις αρετές σου. Και οι Harakiri for the Sky διαθέτουν αρκετές από αυτές για να κερδίσουν όλο και περισσότερους νέους ακροατές. Οι Αυστριακοί μπορούν και γράφουν μελωδίες ενώ παίζουν ένα ιδιαίτερο μπαστάρδεμα γνώριμου post black (τύπου Alcest) και μελωδικό death metal (τύπου Insomnium) και κυρίως, ξέρουν να δομούν έξυπνες κλιμακώσεις δίπλα σε απότομες αλλαγές ρυθμών, ντύνοντας με μια δυναμικά μεταβαλλόμενη μουσική την αυθεντικά ποιητική στιχουργία που χρησιμοποιούν. Εάν πάρεις ως παραδείγματα συνθέσεις όπως τα "Sing for the Damage We’ve Done" ή "I’m all about the Dusk", θα αντιληφθείς αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα και είναι ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει τους Harakiri for the Sky ενδιαφέροντες, ενώ ουσιαστικά είναι ένα σχήμα που δεν πρωτοπορεί. Στο Mære επιλέγουν ορθά να ασχοληθούν εκτενώς με τις μελωδίες τους, συμπιέζοντας αρκετά την δυναμική τους. Το αποτέλεσμα αν και αρτιότατο, δεν ξεπερνά την τέλεια ισορροπία του Arson και κυρίως, περιλαμβάνει αρκετά ξεχειλωμένες συνθέσεις, που με λίγο καλύτερη διαχείριση της διάρκειάς τους, απογυμνωμένες από ανούσια ατμοσφαιρικά περάσματα, θα άφηναν καλύτερες εντυπώσεις. Όμως η επιμονή των Matthias Sollak και J.J στο να δουλέψουν τις λεπτομέρειες τόσο της παραγωγής όσο και των ενορχηστρώσεων στο νέο άλμπουμ αποδεικνύει τη διάθεσή τους να εξελιχθούν ως μουσικοί. Οι Harakiri for the Sky παραμένουν μια σημαντική υπόθεση του σύγχρονου, ευρωπαϊκού metal και διατηρούν την θέση τους χωρίς μεγάλα ρίσκα.

