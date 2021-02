The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings

Μετά από δύο ντεφορμαρισμένες δουλειές το ζεύγος των Jace Lasek και Olga Goreas επιστρέφει με την 5η του κυκλοφορία για να κηρύξει εκ νέου, εμφατικά και ηλεκτρισμένα, πως η ψυχεδελική τους καταιγίδα έχει ακόμα μερικές αστραπές να δώσει. Μέσα σε 72 λεπτα και 9 τραγούδια, τα οποία καθόλου τυχαία προοριζόταν αρχικά ως μία ενιαία σύνθεση, οι Καναδοί μας υπενθυμίζουν πως ο ξεφτισμένος από την κατάχρηση, όρος της νεοψυχεδέλειας μπορεί να λάμψει στα σωστά χέρια. Τα όρια του που ξεκινάει και τελειώνει το κάθε τραγούδι χάνονται, η ροή του άλμπουμ είναι αριστοτεχνικά και θεατρικά επιμελημένη και τελικά, η εναλλαγή συμφωνικών ενορχηστρώσεων και επικών συνθέσεων, πλάθουν ένα πολύ πυκνό ηχητικό σύμπαν, μέσα στο οποίο ο ακροατής χάνεται και αφήνεται πρόθυμα. Τραγούδια που ακούγονται σαν να προέρχονται από ψαγμένες συλλογές με χαμένα ψυχεδελικά διαμάντια και με αναφορές στους Talk Talk και τον Prince (“Raindrops”, “The Father Of Time Wakes Up” αντίστοιχα) μπλέκονται με τις εμμονές των Besnard Lakes για κατασκοπικές αναφορές (“Blackstrap”, “Freuds With Guns”), ενώ παράλληλα συνθέσεις από το παρελθόν του γκρουπ (“Our Heads, Our Hearts On Fire Again”) ενώνονται στο παρόν μέσα από ονειρική, shoegaze ατμόσφαιρα που θυμίζει Slowdive (“The Dark Side Of Paradise”). Η επική επιστροφή των Besnard Lakes ολοκληρώνεται με το 18λεπτο ομότιτλο του δίσκου κομμάτι που δικαιολογεί απόλυτα το όνομα του: μετά από μία εντυπωσιακή καταιγίδα, έρχεται η εκκωφαντική σιωπή. Οι Besnard Lakes προειδοποιούν για ηλεκτρική καταιγίδα, αλλά ξέρουν πως η ουσία βρίσκεται στην λύτρωση μετά το τέλος της.

Άκου κι αυτό: Mercury Rev - All Is Dream (2001), Flaming Lips - Yoshimi Battles the Pink Robots (2002), Slowdive - Slowdive (2017)