Wardruna – Kvitravn

Αυθεντική nordic folk, μεσαιωνικά κρουστά και πνευστά όργανα και μια Dead Can Dance προσέγγιση σε έναν πρωτοκλασάτο world music δίσκο που επιχειρεί να «κατέβει» λίγο από τη Βόρεια Ευρώπη.

Music For Nations

Οι Wardruna με το Kvitravn δίνουν ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα στον γκρίζο χειμώνα μας και για μια ακόμα φορά καταφέρνουν να μας συνεπάρουν με τον αυθεντικό nordic folk ρυθμό τους. Μετά τη μεγαλειώδη επιτυχία του Einar Selvik στη σύνθεση της μουσικής της τηλεοπτικής σειράς Vikings (μαζί με τον Trevor Morris), το σχήμα των Wardruna εκτίναξε την εμπορικότητά του κι ενώ περιμέναμε το 2018 έναν δίσκο υπερπαραγωγή, το ακουστικό Skald μας ξένισε με τον minimal χαρακτήρα του (αν και είναι εξίσου αξιόλογος δίσκος). Η φετινή επιστροφή στα πολλά μεσαιωνικά κρουστά και πνευστά όργανα, τις διαφορετικές φωνές, την έντονη ρυθμολογία και την Dead Can Dance προσέγγιση στο στήσιμο ενός πρωτοκλασάτου world music δίσκου, ήταν καλοδεχούμενη. Εάν το συγκρίνουμε με την πρόταση του Futha των Heilung, σίγουρα πάσχει σε πρωτοτυπία, όμως αυτό συμβαίνει γιατί οι Wardruna έχουν διαφορετική στόχευση, με όλες τις επιλογές να είναι ένα κλικ πιο safe απ’ ότι ίσως θα θέλαμε. Οι Wardruna με τον εν λόγω δίσκο είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να ανοίξουν τον ήχο τους σε πιο μεγάλα πλήθη που δεν έχουν καμία σχέση με τη folk μουσική της Βόρειας Ευρώπης, σχηματίζοντας ουσιαστικά ένα ενιαίο soundtrack άλμπουμ που έχει ομαλή ροή, χωρίς να μπορείς να ξεχωρίσεις αξιοσημείωτες αλλαγές στο ύφος από κομμάτι σε κομμάτι. Χωρίς να υπολείπεται σημαντικά σε κάτι, το Kvitravn αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση σε αυτόν τον ήχο, αν και προτιμώ το συγκλονιστικό soundtrack του Assassin's Creed Valhalla, στο οποίο συμμετέχει ο ανεξάντλητος Selvik και κυκλοφόρησε πέρυσι.

Άκου κι αυτό: Heilung – Futha (2019), Various Artists – Assassin's Creed Valhalla: The Wave of Giants (2020), Ivar Bjørnson & Einar Selvik – Hugsjá (2018)