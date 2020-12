Mr. Bungle – The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo

Είκοσι χρόνια πέρασαν από το California και κανείς δεν περίμενε νέο δίσκο από τους Mr.Bungle. Όμως η εμφάνιση της πανδημίας επιβεβαιώνει το «ποτέ μην λες ποτέ», άρα, πλέον, μπορούμε να θεωρήσουμε μια εντελώς λογική εξέλιξη την φετινή τους επιστροφή. Αυτό που δεν μπορεί να θεωρηθεί λογικό στο «Mr.Bungle πλαίσιο», είναι το ότι ο δίσκος που τιτλοφορείται The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo και είναι μια συμβατική thrash metal κυκλοφορία, χωρίς να περιλαμβάνει σχεδόν τίποτα από αυτά που τους χαρακτήριζαν ως αντισυμβατικούς στα 90s. Έτσι ξεχνάμε pop φωνητικά, σαξόφωνα, funky beats, κακαρίσματα, γαβγίσματα, και λοιπές τρέλες. Αγνό, παρθένο thrash metal. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το άλμπουμ είναι μέτριο ή αδιάφορο. Οι Mr.Bungle ηχογραφούν το Demo, όπως θέλουν να το αποκαλούν, σαν να ήταν από πάντα μια ορθόδοξη thrash metal μπάντα που καταφέρνει να παίξει σωστά το είδος και να γράψει κάποια από τα καλύτερα metal τραγούδια της χρονιάς. Ίσως και να είναι η καλύτερη thrash απόπειρα, σε μια χρονιά που το ιδίωμα δεν είχε πολλές κορυφές. Οι συμμετοχές των Dave Lombardo και Scott Ian συνυπογράφουν την στροφή στον ήχο στους Slayer και τους Anthrax, αντίστοιχα. Όμως, στο τέλος, κακά τα ψέματα, όλοι περιμέναμε να ακούσουμε τι κάνει ο Patton με αυτό το υλικό. Σίγουρα δεν οργιάζει, όπως στα προσωπικά του σχήματα ή τους Faith No More, όμως αρκεί ένα "Methematics" ή ένα "Spreading The Thighs of Death" για να μας θυμίσει τον καλό, καρτουνίστικο εαυτό του. Συνολικά το T.R.W.Ο.Τ.Ε.B.D. είναι ένας αξιόλογος δίσκος, που επουδενί δεν συγκρίνεται με τα πεπραγμένα του γκρουπ, μπορεί να διασκεδάσει απόλυτα τους θιασώτες του metal ήχου, όμως πολύ δύσκολα θα μιλήσει στις καρδιές του παλιών φίλων των Αμερικανών.

