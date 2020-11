Faithless - All Blessed

Για όσους νόμιζαν ότι οι Faithless είχαν πει την τελευταία τους λέξη και είχαν χορέψει τον τελευταίο τους χορό το 2010, με το σχεδόν αποχαιρετιστήριο τότε The Dance, το 2020 επιφύλασσε μια -ευχάριστη αυτήν την φορά- έκπληξη. Το θρυλικό βρετανικό dance act έρχεται εν μέσω των ήσυχων κλειδωμένων βραδιών μας να αποδείξει ότι δεν έχει επιβιώσει τυχαία από το κύμα των διαττόντων dance αστέρων των ‘90s. Το All Blessed είναι ένας ευχάριστος, σύγχρονος δίσκος, ακριβώς αυτός που περιμένεις από μυθικούς γερόλυκους του dancefloor μια περίοδο σαν αυτή. Καλοδουλεμένος, μελετημένος, κουρδισμένος με το σήμερα, με υπέροχη ροή και με μια μετριοπάθεια ταυτόχρονα που οριακά συγκινεί, δεδομένης της χρονικής μουσικής συγκυρίας. Η απουσία του frontman και vocalman Maxi Jazz είναι βέβαια κάτι παραπάνω από εμφανής, με τα spoken word μέρη των κομματιών να έχουν μειωθεί αισθητά, προκειμένου αυτή η απουσία να περάσει στα ψιλά, στο μουσικό μέτωπο ωστόσο το εναπομείναν ντουέτο των Rollo Armstrong και Sister Bliss κάνουν πολύ καλά αυτό που ξέρουν να κάνουν. Με σημαία του δίσκου το δυναμικό hit “Synthesizer” και πλαισιωμένοι από δυνατές φωνητικές συνεργασίες (βλέπε Damien Jurado στο “Take your Time”) που δίνουν στο All Blessed το απαραίτητο twist, οι Faithless του 2020 συνδυάζουν ευφυώς τις κλασικές club φόρμες τους με την κομψότητα των balearic ρυθμών και άλλων μοδάτων κυρίαρχων τάσεων της χορευτικής μουσικής, χωρίς να ξεχνούν παράλληλα την αγαπημένη τους κοινωνική θεματολογία (“What Shall I Do”, “Walk in your Shoes”). Στο All Blessed δε θα βρούμε τα μεγάλα club hits του παρελθόντος των Faithless, θα έχουμε όμως την τύχη να διαπιστώσουμε για μια ακόμη φορά την μουσική ευλογία της επιτυχίας που συνεχίζει να τους περιτυλίγει.

