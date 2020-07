Rufus Wainwright - Unfollow the Rules

«Βαθαίνω σε πολλαπλά επίπεδα. Το να είμαι πατέρας και να είμαι παντρεμένος και να είμαι πάνω από 45 συνεπάγεται μερικά πολύ βαριά καθήκοντα και συνθήκες. διατηρώ το χιούμορ των Wainwright, ένα είδος οικογενειακής παράδοσης, αλλά το νιώθω να παλεύει με τα αιώνια συναισθήματα που θέλω να ενσωματώνω στο υλικό μου, ώστε να μπορεί να τραγουδηθεί από οποιονδήποτε, οπουδήποτε.»

Αυτά έλεγε ο Rufus Wainwright πριν μερικούς μήνες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του ένατου προσωπικού του δίσκου Unfollow the Rules και πρώτη του δουλειά εδώ και οχτώ χρόνια και το Out of the Game του 2012. Η αναμονή του κοινού του υπήρξε μεγάλη και ο Wainwright θέλησε να χαρίσει σε αυτό έναν δίσκο σφραγισμένο με το προσωπικό του ηχόχρωμα που να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πλούσια, ποιοτική ποπ του singer-songwriter, για την οποία αγαπήθηκε στα πρώτα του βήματα.

Αψεγάδιαστη τεχνική, άριστες ενορχηστρώσεις και ένας ευχάριστος διάλογος μεταξύ των πρόσφατων οπερετικών και σαιξπηρικών μουσικών εμπειριών του Wainwright και των πιο παραδοσιακών συνθετικών του προτιμήσεων χτίζουν τον σκελετό του Unfollow the Rules, τον οποίο ο Wainwright διακοσμεί με φωτογραφίες οικογενειακής ευτυχίας. Η κιθαριστική τρυφερότητα του “Peaceful Afternoon” είναι αφιερωμένη στον σύζυγό του Jorn Weisbrodt ενώ το γλυκύτατο “My Little You” είναι γραμμένο για την εννιάχρονη κόρη του Viva. Κι αν δεν πολυαντέχετε την τόση γλύκα και τα κλισέ της οικογενειακής ευτυχίας (αν και ο στίχος “Between sex and death and tryin’ to keep the kitchen clean” είναι ένας φανταστικός τρόπος να αποτυπώσεις ένα από αυτά τα κλισέ και αξίζει να γραφτεί με νέον γράμματα στους τοίχους των απανταχού αγαπημένων ζευγαριών που παλεύουν μακροχρόνια μαζί την καθημερινότητά τους) υπάρxει και το αργόσυρτο εθιστικό “Early Morning Madness” και φυσικά το ομώνυμο “Unfollow the Rules” που συμπυκνώνει πανέμορφα τη μουσική υπόσταση του Wainwright όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα.

Το απόσταγμα του Unfollow the Rules είναι αυτό ενός δημιουργού που μεγαλώνει όμορφα, και κάνει την επανάστασή του στους κανόνες ακριβώς με το να μην φοβάται να ακολουθήσει ξανά τον κανόνα που τον έκανε αυτό που είναι. Ο Rufus Wainwright είναι και παραμένει ένας ρομαντικός και διασκεδαστικός περφεξιονίστας, και μπορεί να μην σπάει ακριβώς τους κανόνες αλλά νιώθει πάρα πολύ άνετα στο κοστούμι των 45 του χρόνων και αυτό βγαίνει προς τα έξω.