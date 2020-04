Ποιος θα το περίμενε ότι ο πιο Pavement δίσκος που θα κυκλοφορούσε ο Stephen Malkmus στην μέτα-Pavement εποχή, θα ήταν ένας σχετικά συμβατικός, folk-americana, προσωπικός δίσκος και όχι μία απόπειρα indie νοσταλγίας; Όποιος έχει μελετήσει λίγο παραπάνω τον αμερικανό μουσικό, θα απαντούσε μάλλον «Eχμ, εγώ». Παρά τις «πιέσεις», ο Malkmus δεν έχει ενδώσει σε μία τέτοια, δισκογραφική επανεξέταση των χρυσών ημερών με τη μπάντα του, αλλά, συνεχίζει τις ηχητικές του λοξοδρομήσεις πέρα από τα Jicks μονοπάτια. Μετά το περσινό, ηλεκτρονικό κακούργημα Groove Denied, επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας unplugged δίσκος των Pavement, αν αυτοί είχαν εισχωρήσει στην αμερικάνικη freak folk σκηνή της προηγούμενης δεκαετίας. To Traditional Techniques διακατέχεται, μάλλον ανεπαίσθητα, από μία τέτοια new age, μυστικιστική, ψυχεδελική αύρα, η οποία ανιχνεύεται σε τραγούδια όπως το εισαγωγικό “ACC Kirtan” με τα ανατολίτικα έγχορδα, το “What Kind Of Person” με τις εξωτικές φλογέρες και κυρίως, το “Shadowbanned” -όλα τους μοιάζουν με μία πιο συμβατική εκδοχή του Richard Bishop ή των Six Organs Of Admittance. Στα “Xian Man”, “Flowin’ Robes” και “Signal Western”, ο Malkmus θυμίζει σύγχρονους τεχνίτες της άγριας, απελευθερωμένης americana, όπως τον William Tyler και τον Steve Gunn, αλλά, πάντα, σε πιο δειλές και οριοθετημένες ηχητικές περιπέτειες. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, είναι απλώς ο Malkmus που τραγουδάει στην πιο οικεία, γνώριμη και παρηγορητική εκδοχή του. Μια εκδοχή που είχαμε να ακούσουμε εδώ και χρόνια, και μάλλον, τελικά, την είχαμε ανάγκη, χωρίς καν να το γνωρίζουμε.



