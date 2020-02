Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά: είτε ως περιστασιακό μέλος των New Pornographers, είτε ως ιδρυτής του βραχύβιου supergroup Swan Lake, είτε με το περίπου σόλο project Destroyer, έχει αφήσει έντονο το στίγμα του στα εναλλακτικά πράγματα της περασμένης (κατά βάση) δεκαετίας.Και μοιάζει απίστευτο, γιατί, δημιουργώντας την αίσθηση πως η επανεκκίνηση που επιχείρησε τότε αποτελεί το πραγματικό σημείο όπου ξεκίνησε η καριέρα του. Είναι βέβαια πολύ εύκολο να τον κατηγορήσει κανείς για το γεγονός ότι, έκτοτε,, βασισμένος σε μια επιτυχημένη, διανοουμενίστικη φόρμουλα, στηριγμένη στο soft rock και στη synth pop της δεκαετίας του 1980. Στην πραγματικότητα, όμως, με κάθε κυκλοφορία διαφοροποιείται στις λεπτομέρειες και εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα ακέραιη την προσωπική του καλλιτεχνική ταυτότητα.Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με την 13η του δουλειά ως Destroyer, η οποία αποτελεί φυσική συνέχεια και πιθανώς την κορύφωση της σειράς κυκλοφοριών που ξεκίνησε με το εκπληκτικό Kaputt (2011), συνεχίστηκε με τα ελαφρώς πιο αδύναμα Poison Season (2015) και Ken (2017), φτάνοντας στο φετινό και πιθανώς πιο ολοκληρωμένο συνολικά Have We Met. Μέσα από τη νέα του αυτή κατάθεση, έτσι όπως αποτυπώνεται και στο εξώφυλλο: ανασυνθέτει στοιχεία τόσο του προσωπικού, όσο και του συλλογικού ηχητικού παρελθόντος (από τα 1980’s και έπειτα), για να παραδώσει κάτι που ακούγεται ξεκάθαρα ως προϊόν του ολόδικού του σύμπαντος.Η ιστορία των 10 τραγουδιών του Have We Met θέλει τον Dan Bejar να ηχογραφεί τα σχετικά demos, ώστε να μην ξυπνήσει τη μικρή του κόρη. Έπειτα έστειλε τα προσχέδια στον μόνιμο συνεργάτη του John Collins, για να προκύψει σταδιακά η τελική μορφή των συνθέσεων που φτάνουν στα αυτιά μας. Και είναι συνθέσεις που βασίζονται εξίσου σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη, οικεία πια ατμόσφαιρα που συναντάμε στους δίσκους των Destroyer, όσο και σε μία εύφορη 1980s pop μελωδικότητα. Η τελευταία δεν ποντάρει στην κενή νοσταλγία, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται ως περίτεχνο κάλυμμα, πίσω από το οποίο κρύβεταιγια το παρόν της Ανθρωπότητας.Το κεντρικό single “Cue Synthesizer” είναι ενδεικτικό δείγμα αυτής της κυρίαρχης κατεύθυνσης: η χαζοχαρούμενη, σαν σκηνικό φθηνιάρικης ταινίας, 1980s ταπετσαρία –slap bass, αέρινα ντραμς, αφράτα ντραμς, AOR κιθάρες– ντύνει τους«been to America, been to Europe, it’s the same shit». Χαρακτηριστικά, το ίδιο συμβαίνει και στην εισαγωγή του “The Raven”, ένα από τα πιο γοητευτικά τραγούδια που έχει γράψει ο Bejar στην Kaputt περίοδο, όπου ερμηνεύει με πνεύμα «just look the world around you/ actually, no, don’t look». Αλλού, η γραφή του Καναδού γίνεται πιο, όπως στο εκπληκτικό “Kinda Dark” («The palace has a moss problem, it glows in the dawn») ή στην αλληγορική, ambient μπαλάντα “The Television Music Supervisor”, στην οποία ο πρωταγωνιστής μετανιώνει για όλα τα λάθη που έχει κάνει, ως άλλη καρικατούρα των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας.Πάντως, όποια και αν είναι η προσέγγιση του Bejar στην παράδοση των έντονα ιδεολογικά φορτισμένων στίχων, η ηχητική του «στρατηγική» παραμένει ενιαία και συμπαγής: ένα μείγμα αναφορών που, παραπέμποντας σε Prefab Sprout, Talk Talk ή και σε …War On Drugs. Ως αποτέλεσμα, το Have We Met ηχεί ταυτόχρονα ως, αλλά καικαι ανταποδοτικός για τους ακροατές του, μέχρι στιγμής. Είναι φοβερό το πόσο αρμονικά δένουν ως σύνολο τραγούδια όπως το “It Just Doesn’t Happen” –ίσως η πιο chart pop στιγμή στην καριέρα των Destroyer– το ορχηστρικό "Have We Met" και η ρομαντική, αιθέρια μπαλάντα “foolsong”.Το avant φινάλε, με τις παρατεταμένες, απόκοσμες φωνές, συνοψίζει και την τελική αίσθηση που αφήνει ο δίσκος: γλυκιά, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα στην επιφάνεια, μηδενιστική, απειλητική και ανησυχητική στην ουσία της. Πάνω-κάτω, δηλαδή,στις αρχές αυτής της νέας δεκαετίας.