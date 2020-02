ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολλά θα περίμενε κανείς,μέσα στην ίδια χρονιά. Μετά όμως από 10ετή απουσία οι μενκυκλοφόρησαν το κύκνειο(;) άσμα τους Rammstein (δείτε εδώ ), ενώ λίγο μετά κατέφτασε και το δεύτερο άλμπουμ των Lindemann, δηλαδή της σύμπραξής του με τον(Hypocricy, Pain), 4 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους Skills In Pills (δείτε εδώ ).Το κουβάρι ξετυλίγεται από το 2018, όταν ζητήθηκε από τους Lindemann & Tägtgren να φτιάξουν υλικό για ένα μοντέρνο θεατρικό ανέβασμα του παραμυθιού Hänsel und Gretel, οπότε κι έγραψαν 5 τραγούδια. Στη συνέχεια, παρ' όλο που ο Lindemann ήταν απασχολημένος με τους Rammstein, βρήκαν χρόνο για άλλα 6, ολοκληρώνοντας έτσι αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους. Με πρώτη και μεγάλη διαφορά, συγκριτικά με το, ότι το F & M είναιΗ δεύτερα διαφορά είναι ότι–ναι, ακόμα περισσότερο. Θα περίμενες ίσως να βρεις κομμάτια που να θυμίζουν Rammstein και μερικά που να φέρνουν λίγο σε Pain, αλλά κανείς νομίζω δεν θα φανταζόταν ότι θα άκουγεσαν το “Ach So Gern”. Από εκεί και πέρα, το F & M έχειόπως το "Platz Eins" ή το "Steh Auf", ενώ περνάει και από μια goth μελαγχολία ("Blut") πριν φτάσουμε στο πιο ενδιαφέρον μουσικά στιγμιότυπο, το "Wer Weiß Das Schon". Τι υπάρχει εδώ; Απλά ένα πιάνο και μια συναισθηματική ερμηνεία από τον Till Lindemann, ο οποίος, κακά τα ψέματα, χρειάζεται και τη μητρική του γλώσσα για να απογειώσει το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι το ίδιο τραγούδι θα ήτανερμηνευμένο στα αγγλικά.Δεν αναφερθήκαμε όμως καθόλου στο οπτικό κομμάτι του άλμπουμ. Στα 2 νορμάλ βιντεοκλίπ των "Steh Af" και "Frau & Mann" συμμετέχει. Βέβαια, δεν νοείται να έχεις στην ίδια πρόταση τη λέξη «νορμάλ» και τον Till Lindemann, γι' αυτό απλά θα αναφέρουμε το βίντεο για το "Platz Eins", το οποίο υπάρχει σε δύο εκδόσεις, με τη δεύτερη διαθέσιμη! Όσο για τα υπόλοιπα βιντεοκλίπ, απλά δείτε τα για να πάρετε μια γεύση του τι υπάρχει στο «βρώμικο» μυαλό των Lindemann.Στην πρώτη ακρόαση το F & M ενθουσιάζει, αλλά στη δεύτερη μένεις τελικά σε 3-4 στιγμές, βασικά στο "Blut", στο "Wer Weiß Das Schon" και στο “Ach So Gern”. Στα πιο «διαφορετικά» τραγούδια, δηλαδή. Όχι ότι είναι άσχημα τα υπόλοιπα, απλάστο μοτίβο τους. Κρίνοντας πάντως από τα προαναφερόμενα βιντεοκλίπ οι Lindemann & Tägtgren πήραν στα σοβαρά (και) το δεύτερο άλμπουμ τους. Δεν το ξεπέταξαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δίσκο που. Από κεκτημένη ταχύτητα θα πει κάποιος κακεντρεχής, αλλά δεν νομίζω…