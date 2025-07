King Diamond στο Rockwave Festival : Ο Bασιλιάς έκατσε στο θρόνο του

Rockwave Festival - 30 χρόνια επιτυχίες στην 2η edition του, στο γνωστό και μη εξαιρετέο Terra Vibe. Και πώς θα μπορούσε να το γιορτάσει καλύτερα άλλωστε, όταν επιστρατεύει στο line up του τον Βασιλιά του θεάτρου των σκιών; Το στοίχημα της επιστροφής του King Diamond στην χώρα μας κρίνεται απόλυτα επιτυχημένο. Μέχρι και λίγες μέρες πριν τη μεγάλη μέρα, η φράση "King Diamond στην Αθήνα" ακουγόταν περισσότερο σαν υπόσχεση που τρεμόπαιζε παρά σαν βεβαιότητα. Με μια σειρά ακυρωμένων εμφανίσεων σε Αυστρία, Ρουμανία και Βουλγαρία λόγω υγείας, ο θρύλος του horror metal είχε βάλει τους Έλληνες fans σε αναμμένα κάρβουνα. Θα τα καταφέρει; Θα τον δούμε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια; Ή θα μας στοιχειώσει για άλλη μια φορά μόνο ως όνομα στην αφίσα; Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Corrupted Symmetry

Ένα ακόμα θέμα υγείας, αλλά αυτή τη φορά στις τάξεις των Null O Zero τους εμπόδισε στο να εμφανιστούν στο σανίδι της Μαλακασας, οπότε ευνοήθηκαν οι Corrupted Symmetry με ένα μεγαλύτερο set. Συμπαγές και βαρύ prog/power με κάποια επικά περάσματα και έξυπνες ιδέες χαρακτηρίζουν τον ήχο των πιτσιρικάδων που ολοένα και μεγαλώνει ο ντόρος γύρω από το όνομά τους. Μπορεί να φάνηκαν κάπως άπειροι ή άχαροι στην σκηνή, όμως δεδομένης της ηλικίας τους σίγουρα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παρά το άγχος που φαίνεται να είχαν. Ιδανικό ξεκίνημα και ανυπομονούμε πολύ να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους ταλαντούχους νέους. Οι λιγοστοί παρευρισκόμενοι πάντως που λούστηκαν στο καλοκαιρινό λιοπύρι για πάρτη τους, τους ευχαριστήθηκαν και τους χειροκρότησαν θερμά! Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο ήχο, που ήταν εξαιρετικός.

Typhus

Η συνέχεια έρχεται με ανεβασμένες ταχύτητες. Τελευταία φορά που είχα δει τους Typhus, ήταν όταν άνοιγαν για τους Ghost πριν κάποια χρόνια. Τώρα, εμφανώς βελτιωμένοι και πιο πεινασμένοι, παίρνουν σκαλπ από την πρώτη νότα. Heavy / Speed metal με έντονες thrash επιρροές, οι Typhus εξαπολύουν μια ηχητική επίθεση που κάνει τον κόσμο να ξεφεύγει σε head banging και κάποια μικρά mosh pits, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον φανταστικό ήχο που έβγαλαν. Κέρδισαν οπαδούς και μας άνοιξαν την όρεξη για Jackaroo (ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ) αλλά και για το κυρίως πιάτο που τώρα θα σερβιρόταν.

Paradise Lost

Κατά τις 9 παρά, φτάνει η ώρα για μια ακόμη εμφάνιση των Paradise Lost στην χώρα μας, μιας ιδιαίτερα αγαπημένης μπάντας του ελληνικού κοινού. Συγκεκριμένα είναι η 36η φορά που εμφανίζονται επί Ελληνικού Εδάφους. Πάμε και μια ολογράφως γιατί δεν είμαι σίγουρος αν έγινε αντιληπτό το νούμερο. ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ. ΕΚΤΗ. Ούτε δηλωμένα κτήματα στην Κρήτη να είχαν. Ξεκινάνε με το "Enchantment" και από την αρχή υπάρχει ένα μούδιασμα στο κοινό, σαν κάτι να μην δουλεύει σωστά. Οι Άγγλοι, γνωστοί για την στωικότητα τους πάνω στην σκηνή, έχουν ετοιμάσει ένα best of setlist και ο Holmes με το αγγλικό χιούμορ του προσπαθει να ζεστάνει το κοινό, το οποίο όμως δεν αποκρίνεται και ιδιαίτερα. Τι και αν παίξαν "Eternal", "As I Die", "The Last Time", "Say Just Words", περίμενες ότι θα γίνει το «μπαμ» και αυτό δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Η μπάντα ήταν ορεξάτη στην αρχή, με το δίδυμο Mackintosh - Aedy να καρφώνει κάθε riff στην 6χορδη. Δεν ήταν αρκετό όμως, όπως δεν ήταν και επαρκής ο τέρμα παραμορφωμένος ήχος τους, που σίγουρα έπαιξε ρόλο στην μέτρια εμφάνισή τους. Μετά από ένα σημείο, ειδικά ο Holmes, ήταν σαν να κάνει αγγαρεία. Το encore βέβαια περιλάμβανε "Embers Fire" και "Smalltown Boy", τα αγαπημένα κομμάτια του γράφοντα, οπότε και χάλια να τα έπαιξαν δεν με ένοιαξε και πολύ. Κλείσιμο εμφάνισης με το αδιάφορο "Ghosts" και η σκηνή αρχίζει να αλλάζει μορφή με τα διάφορα σκαλιά και επίπεδα για τα σύμπαντα, διαμορφώνοντας το κατάλληλο σκηνικό για να υποδεχτεί τον βασιλιά του σκοτεινού heavy metal.

Setlist :

Enchantment • Forsaken • Pity the Sadness • Faith Divides Us - Death Unites Us • Eternal • One Second • The Enemy • As I Die • The Last Time • No Hope in Sight • Say Just Words • Embers Fire • Smalltown Boy (Bronski Beat cover) • Ghosts

King Diamond

19 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, και μέσα σε χουλιγκανικές heavy metal ιαχές, ο King Diamond καταφτάνει στην σκηνή του Rockwave έτοιμος για μανούρα. Το "Arrival" φέρνει πανζουρλισμό στο Terra Vibe, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της εμφάνισής του. Μιας εμφάνισης που πέρασε, χωρίς υπερβολή, από 1000 κύματα μέχρι να πραγματοποιηθεί, καθώς ο King Diamond πούλησε την ψυχή του στον διάολο για να τα καταφέρει να βρίσκεται στην Αθήνα ύστερα από τις διαδοχικές ακυρώσεις της περιοδείας του λόγω στρεπτόκοκκου. Και τι εμφάνιση ήταν αυτή! "A Mansion In Darkness", "Halloween", "Voodoo", αδιανόητο, η συναυλία έφτασε peak από πολύ νωρίς, με έναν βασιλιά να είναι ορεξάτος και θεατρικός και να μας συστήνει όλο το συγκρότημα, ξεκινώντας από την «δικιά» μας Hel Pyre (η οποία ήταν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!) και κλείνοντας με τον Andy Larocque (και να γίνεται το έλα να δεις) Και κάπου εκεί μόλις τελειώνει το "Sleepless Nights", ξεπροβάλει και η ολόλευκη πανσέληνος πίσω από το βουνό, συνθέτοντας ένα οπτικοακουστικό θέαμα ικανό να χαράξει αυτήν την βραδιά στην μνήμη απανταχού μεταλλα που ήταν στη "Νύχτα της Παλινόρθωσης". Στα καπάκια, 3αδα φωτιά με "Welcome Home" - "Invisible Guests" - "The Candle" και δεν μένει τίποτα όρθιο πουθενά γύρω μου. Ο ήχος εδώ ήταν σεμιναριακού επιπέδου, ανά μερικά λεπτά έπιανα τον εαυτό μου να αναρρωτιέται "ΠΩΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΓΤΧΜ;". Πραγματικά σοκ και δέος. Ο King φάνηκε να είναι σε κέφια, μας λέει ότι ετοιμάζει τον επόμενο δίσκο του “for real this time” αλλά και ότι υπάρχει νέο υλικό με Mercyful Fate(!). Πάρε και άχαστο ντουέτο από το The Eye ("Eye Of The Witch" - "Burn"). Πάρε και το Abigail στο Encore. Παρε και έναν θρόνο να κάτσεις King. You deserve this. Ασύλληπτη εμφάνιση, που θύμισε εποχές που πολλοί από εμάς δεν ζήσαμε, παρά μόνο έχουμε ακούσει για αυτές.

Setlist:

Funeral (tape) • Arrival • A Mansion in Darkness • Halloween • Voodoo • "Them" (tape) • Spider Lilly • Two Little Girls (tape) • Sleepless Nights • Out From the Asylum (tape) • Welcome Home • The Invisible Guests • The Candle • Masquerade of Madness • Eye of the Witch • Burn • Abigail