Μας χωρίζει πλέον αιώνας και βάλε απ' όταν οέγραψε την(L' Αrte dei Rumori, 1913) και κάλεσε τον κόσμο της μουσικής να λάβει υπόψιν του τις νέες πραγματικότητες γύρω του, διαπιστώνοντας ότι το ανθρώπινο αυτί είχε πλέον συνηθίσει στους ήχους του αστικού, βιομηχανικού τοπίου –κατ' επέκταση, υπήρχαν πλέον, φτιαγμένα μέσω της τεχνολογίας.Έχοντας τη σκυτάλη αυτής της μακρινής κληρονομιάς, η Γαλλίδα Gaël Segalen προσπαθεί εδώ και μια 20αετία περίπου για μια μουσική ικανή να εκφράσει την πολυσύνθετη εικόνα του κόσμου στον 21ο αιώνα (κατέχει δίπλωμα ηλεκτρακουστικής σύνθεσης και έχει συνεργαστεί με το Radio France Internationale), καταθέτοντας μάλιστα και ενδιαφέρουσες ιδέες στην πορεία, σαν π.χ.–η οποία αποτέλεσε τη μαγιά πίσω από το άλμπουμ του 2016 L'Ange Le Sage.Για το Sofia Says, ωστόσο, το οποίο πρωτοβγήκε σε κασέτα μα πλέον διατίθεται και, η Segalen πιάνει το νήμα από το Memoir Οf My Manor (2017). Φτιάχνοντας 5 κομμάτια με γενικά μακρές διάρκειες (από 6-και-κάτι λεπτά, μέχρι σχεδόν 13), τα οποία έρχονται να λειτουργήσουν ως ενιαίο ηχητικά «τούνελ», μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα το ταξίδι της Σοφίας· της αρχαίας μυθολογικής οντότητας, δηλαδή, που εδώ γίνεται ηρωίδα μιας σύγχρονης περιπλάνησης.Η όλη ενατένιση έχει εξ ορισμού λοιπόν, όσο κι αν έχουμε συνηθίσει το επίθετο σε άλλα μουσικά είδη. Και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει, καθώς ο ηχητικός σχεδιασμός της Segalen καταφέρνει καιπου μπορεί να βρει κανείς σε ένα τέτοιο «ταξίδι». Η Γαλλίδα δημιουργός βασίζεται σεμε έντονο το στοιχείο του πειραματισμού, ωστόσο σε μια δεύτερη φάση προβαίνει σε μοντάζ και σε ενίσχυση στοιχείων που θέλει να τονίσει, καταφέρνοντας έτσι να σταθεί σε ένα δικό της «σύνορο» μεταξύ πειραματισμού και σύνθεσης.και ήχοι που αλλού δίνουν την αίσθηση ότι επωάζονται και αλλού πάλλονται σαν φωτεινοί αστέρες στον σκοτεινό καμβά του Σύμπαντος, πλάθουν τον κόσμο του Sofia Says. Έναν κόσμο με πολλές πτυχές, σε συνεχή σχεδόν μετάλλαξη –φέρνει κατά νου την ωραία ταινία Annihilation του Alex Garland (2018)– στον οποίον μπορεί και να χαθείς διατρέχοντας τα "Mountain East" και "Mountain West", για να φτάσεις στην άκρη του νοερού του τούνελ ("I'll See You Again"). Εκεί υπάρχει φως και κορύφωση, σε ένα φινάλε που, οπωσδήποτε όμως εκπέμπει ζωηρή την αίσθησηΤο Sofia Says είναι, το οποίο ξετυλίγει γλαφυρά τις δημιουργικές δυνάμεις της Gaël Segalen και εκπληρώνει τον διακηρυγμένο καλλιτεχνικό της στόχο, για μια μουσική σε σύμπνοια με τη νυν κατάσταση του ανθρώπινου κόσμου. Υπάρχει έτσι από την πλευρά τηςπίσω από το πώς πορεύεται εδώ το φυσικό μαζί με το τεχνητό, από το πώς το ατομικό και το συλλογικό βρίσκονται("Like Warehouse"). Δεν παραλείπεται μάλιστα και η εξερεύνηση της επιθυμίας που προκύπτει γιααπό τον φρενήρη ρυθμό της πραγματικότητας στο όνομα μιας προσωπικής, εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης.Η τελευταία αναδύεται νομίζω σε διάφορα σημεία εδώ κι εκεί, όμως λαμβάνει την πλήρη διάστασή της στο "I'll See You Again": είναι το πλέον ιδεολογικά φορτισμένο στιγμιότυπο του άλμπουμ, όπου επιτυγχάνεται, με έναν τρόπο που θα έκανε πραγματικά περήφανο τον Ιταλό φουτουριστή.ακούστε το άλμπουμ μέσω BandCamp, εδώ