Κάπου λίγο πριν το 2000, και ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είχε ήδη δρομολογηθεί, εμφανίστηκετης τριλογίας.Η φήμη ήταν ανυπόστατη, όπως άλλωστε οι περισσότερες εκείνης της πρωτο-διαδικτυακής εποχής· επρόκειτο για ένα κράμα ευχολογίας με ελάχιστα ψήγματα αλήθειας. Όπως έχουν δηλώσει σε μετέπειτα συνεντεύξεις οι Γερμανοί, το μόνο που είχαν κάνει τότε ήτανστην εταιρία παραγωγής της τριλογίας για συνεργασία στο soundtrack, πρόταση που. Δεν είναι βέβαια να απορεί κανείς σχετικά με την ευχολογία, μιας και οι Blind Guardian είχαν τότε φρέσκο το Nightfall Ιn Middle Earth (1998), ενώ είχαν ήδη καθιερωθεί ως η κατεξοχήν fantasy metal μπάντα.Ο χρόνος πέρασε, ο Howard Shore ανέλαβε τη μουσική επένδυση του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (με εκπληκτικά αποτελέσματα), και οι Γερμανοί συνέχισαν τη δισκογραφική τους πορεία. Δεν εγκατέλειψαν όμως ποτέ· ανά κάποια χρόνια, λοιπόν, αναδύονταν αναφορές για το project σε συνεντεύξεις, παρά την απουσία οτιδήποτε χειροπιαστού. Εν τέλει χρειάστηκε να φτάσουμε στο φθινόπωρο του 2019 για να κυκλοφορήσει το Legacy Οf Τhe Dark Lands, υπό την επωνυμία Blind Guardian Twilight Orchestra, με τη θεματική να έχει αποχωρίσει από τον κόσμο του Τόλκιν για χάρη του έργου The Dark LandsΤο πρώτο που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι, οργανικά, το Legacy Of The Dark Lands: εδώ δεν υπάρχουν κιθάρες, μπάσο και τύμπανα. Η μουσική είναι παιγμένη από, με τον Hansi Kürsch να είναι το μόνο μέλος της μπάντας που συμμετέχει εκτελεστικά (ο André Olbrich έχει αναλάβει τον συνθετικό τομέα). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το metal δεν βρίσκεται στο σκαρί του άλμπουμ· το Legacy Οf Τhe Dark Lands, ενώ τα δύο μέλη χρησιμοποιούν την ορχήστρα με, προσαρμόζοντάς την ουσιαστικά πάνω στον δικό τους τρόπο σκέψης.Όσον αφορά τη σύνθεση, ο ένας άξονας είναι αναμενόμενα τα soundtracks, καθώς και κάποια, με πολλές μικροκορυφώσεις και όσο το δυνατόν περισσότερη ηχητική εικονογραφία και κίνηση. Δύο χαρακτηριστικές αναφορές που έχουν μπολιάσει τον δίσκο είναι το Phantom of the Opera του Andrew Lloyd Webber (1986) και το In The Hall of the Mountain King του Edvard Grieg (1875).Δεν λείπουν πάντως και οι συνθετικές παραπομπές στην περίοδο των Blind Guardian κατά την οποία έγινε η σύλληψη του εγχειρήματος: το στήσιμο, με πλήθος από μικρά ιντερλούδια ανάμεσα στα κομμάτια, φέρνει στον νου το προαναφερθέν Nightfall Ιn Middle Earth, με το spoken intro "The Gathering" να είναι πνευματικά όμοιο με το "War Οf Wrath" από εκείνο τον δίσκο. Όμωςκαι ιδίως το μεγαλεπήβολο "And Τhen Τhere Was Silence", θέματα του οποίου αναβλύζουν συνεχώς εδώ μέσα.Η σύνθεση κυριαρχείται από, αλλά και, η οποία παραμένει απαστράπτουσα –τόσο σε θέματα χροιάς, όσο και ροής– συντελώντας ισόποσα με την ορχήστρα στη συναισθηματικότητα., στα υπερβολικά δυστυχώς πρότυπα που μας έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί στους τελευταίους τους δίσκους, μα και αρκετά, μην αποφεύγοντας τη μοντέρνα πλαστικοποίηση.Το Legacy Οf Τhe Dark Lands είναι. Είναι έργο με κάποια αξιόλογα σημεία και ατμόσφαιρα που ως έναν βαθμό πετυχαίνει τη μεταφορά σε φανταστικά τοπία. Επίσης, είναι μια καλή περίπτωση του πώς μπορεί ένα κομμάτι (το "And Then There Was Silence") να γίνει ραχοκοκαλιά για ολόκληρο δίσκο. Παράλληλα, όμως, μαστίζεται από αρκετά ελαττώματα, τα οποία δείχνουν εγγενή στον ήχο των Γερμανών τις τελευταίες δύο σχεδόν δεκαετίες, ενώ δεν έχει πολλά κομμάτια που θα μείνουν αξιομνημόνευτα.