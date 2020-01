The Age Οf Immunology ή πώς μια πραγματική ιστορία γίνεται εφαλτήριο για ταξίδι στο μουσικό φαντασιακό, με τελικό προορισμόΌταν η μουσικοσυνθέτις, πολυοργανίστρια και πυρήνας των Vanishing Twinπληροφορήθηκε για την ιστορία της γέννησής της, η οποία συμπυκνώθηκε στο φαινόμενο–και την εν τέλει μοναχική έλευσή της στον κόσμο– ήταν μόλις 12 ετών· και ίσως όχι σε θέση να συλλάβει την επήρεια αυτού του γεγονότος στο καλλιτεχνικό της μέλλον. Μερικά χρόνια αργότερα, ωστόσο, βάφτισε το ώριμο project της με το ψυχολογικό αποτύπωμα εκείνης της ιδιότυπης εμπειρίας. Τιμώντας έτσι το φάντασμα του διδύμου της και προσδίδοντας στη μπάνταΣτο The Age Οf Immunology οι Vanishing Twin πιάνουν το νήμα από τον παλιό μύλο του Sudbury όπου δέθηκαν σαν γκρουπ ηχογραφώντας με μια ανάσα σχεδόν την αυτοσχεδιαστική, sci-fi κασέτα Magic Αnd Machines (2018)· και το δένουν έναν γερό κόμπο γύρω από την καθηλωτική τους χημεία, σημαδεύοντας εμφατικά τόσο το μουσικό όραμά τους, όσο και την ικανότητά τους να το υπηρετήσουν. Γιατί το πραγματικό σπουδαίο δεν είναι τόσο ο ήχος τους,· είναι μάλλον η ποιότητα που κομίζει το κάθε ένα από τα μέλη.Οι Vanishing Twin δεν είναι δηλαδή μόνο η Cathy Lucas, αν και σε εκείνη πιστώνεται μεγάλο μέρος από το επιτυχημένο κάλεσμα και δέσιμο της εξαιρετικής ομάδας που την πλαισιώνει. Στο μπάσο βρίσκεται ο ευφυής παραγωγός(κατά κόσμον Susumu Mukai), ενώ στα ντραμς συναντάμε τη, Ιταλίδα βιρτουόζο με ικανά χιλιόμετρα στις πίστες του πειραματισμού, γνωστή μεταξύ άλλων από τη δουλειά της με τη Bat For Lashes και τον Gruff Rhys. Εδώ είναι επίσης και ο Γάλλος κινηματογραφιστής της avant-garde, αλλά και, οι οποίοι συνεισφέρουν τις προσωπικές τους μουσικές «γλώσσες».Όλοι οι παραπάνω οδηγούν τις ιδέες της Lucas σε έναν σπουδαίο δίσκο, που αναδύεται σαν ασπρόμαυρη ουτοπία με πολύχρωμες οάσεις, όπου. Συντίθεται έτσι ένα πανίσχυρο supergroup ψυχεδελικής pop, το οποίο έχει πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων του, μα καμία διάθεση να κομπάσει για αυτές ή να επιδιώξει οποιαδήποτε εξαργύρωσή τους, πέραν της ψυχαγωγικής έκφρασης και τη διαμόρφωση ενός κοινού δημιουργικού περιβάλλοντος. Το πλουραλιστικό τους μήνυμα άδει κατά των συνόρων στη σκέψη και στη μουσική και. Και εκφράζεται πανέμορφα μέσα από την ορεκτική ποικιλία επιρροών που ξεπηδούν με την ευκαιρία του κάθε τραγουδιού.Από το φωτεινό psych jazz πιάνο του εναρκτήριου "KRK (At Home Ιn Strange Places)" και την υβριδική ψυχεδελική μπαλάντα "Wise Children", μέχρι το υπαινικτικό disco υπόστρωμα του "Cryonic Suspension May Save Your Life" και την jazz/funk φαντασία του "Planète Sauvage" κι από εκεί στην tribe κατακλείδα του "Language Ιs A City (Let Me Out)", ο δίσκος ελίσσεται μεταξύ των βιωμάτων και των ειδικοτήτων των δημιουργών του. Ξετυλίγοντας έτσι. Τα πλούσια και ταυτόχρονα ντελικάτα φωνητικά της Lucas παραμένουν κομβικά για την εξέλιξη του άλμπουμ, ωστόσο δεν λείπουν και οι εκπλήξεις από τους υπόλοιπους Vanishing Twin. Όπως λ.χ. στο "The Age Οf Immunology” και στο "Invisible World", λειτουργώντας ως εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο του ονείρου.Όσες πάντως κι αν είναι οι αναφορές και οι επιρροές που λάμπουν εδώ κι εκεί, είναι η ανεξάρτητη, δυναμική προοπτική της ανθρώπινης συνισταμένης που τις εκφράζει και αστράφτει εκτυφλωτικά από πίσω τους. Με το The Age of Immunology οι Vanishing Twin βαθαίνουν λοιπόν τον ήχο τους σε σύγκριση με το Choose Your Own Adventure του 2016. Και αποδεικνύουν περίτρανα ότι, που δείχνει να κατέχει άριστα την τεχνογνωσία μετατροπής του ονειρικού νόστου σε συναρπαστικό μουσικό παρόν.