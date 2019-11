Liam Gallagher - Why Me? Why Not.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Abbey Road των Beatles (1969) βρίσκεται στο #1 του πίνακα με τα ευπώλητα της Βρετανίας, εκτοπίζοντας από εκεί το νέο άλμπουμ του Liam Gallagher. Μπορεί κανείς να δει, αν αναλογιστεί ότι υπήρξε μια εποχή στην οποία οι αναγνώστες του NME ψήφιζαν το Definitely Maybe των Oasis (1994) ως «το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών», αφήνοντας το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) δεύτερο και καταϊδρωμένο., πάμε τώρα παρακάτω.Το Why Me? Why Not., πάντως, δίκαια πούλησε τόσο καλά. Είναι δίσκος που συνεχίζει την αίσθηση φρεσκάδας καιπου απέπνεε το As You Were, το προ διετίας σόλο ντεμπούτο του «προβληματικού Gallagher». Με τον «ταλαντούχο Gallagher» (λέγε με Noel) να έχει από καιρό ανοίξει φτερά προς αναζήτηση νέων τόπων, ο μικρός αδερφός, απολύτως αναμενόμενα, είναι εκείνος που θέλει –και κατά τα φαινόμενα μπορεί–για τη μπάντα που σημάδεψε μια γενιά κι έδωσε φωνή στον μέσο «ήρωα της εργατικής τάξης» των 1990s.Στα τραγούδια που μάς προτείνει φέτος, ο Liam Gallagher εμφανίζεται ακόμα πιο ώριμος ως ερμηνευτής.. Στη γραφή, πάλι, χρειάζεται (ως συνήθως) τη συνδρομή ...επιτροπής: οι ικανότατοι μουσικοί και παραγωγοίκαιβάζουν λοιπόν εδώ τα δυνατά τους. Οι Beatles, οι Rolling Stones, τα 1960s γενικότερα (ψυχεδελικά και άλλα), λίγες glam rock ανταύγειες, αποτελούν τα γνωστά συστατικά. Τα οποία ανακατώνονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην αλλοιωθεί η κλασική συνταγή· ώστε το τελικό προϊόν να ενεργοποιήσει τις κατάλληλες νευρικές συνδέσεις στους εγκεφάλους των fans.Το έξοχο single “One Of Us” είναι ίσως το τραγούδι-κλειδί για να συστήσει κανείς τον δίσκο, αλλά και για να πιάσει το κλίμα του· ακόμα καλύτερα, μάλιστα, αν δει και το καλογυρισμένο βιντεοκλίπ (ανατρέξτε στο τέλος του κειμένου). Υπάρχει εδώ μια ατμόσφαιρα μελαγχολική, αλλά και. Δεν διστάζει πια ο Liam να δείξει κάποια ευάλωτα σημεία του, ούτε και να ενδώσει σε μια πιο ποπ μελωδικότητα. Κατά τα άλλα, βρίσκει κανείς τα απαραίτητα νεύματα προς τη «λεννονική» παράδοση (το “Once” έχει κάτι από το κλίμα του “Jealous Guy”),(“Alright Now”, “Meadow”), μια τύπου “Lyla” ορμή (στο εναρκτήριο “Shockwave” και στο “The River”), λυρικά έγχορδα και ψυχωμένα δεύτερα φωνητικά.Το Why Me? Why Not. είναι επομένως ένας δίσκος που συλλαμβάνει τον Liam Gallagher σε φάση εδραίωσης της αυτοπεποίθησής του. Αλλά και σε φάση ωρίμανσης, ίσως: τη στιγμή που έχει βρει τα πατήματά του έπειτα από τα κάπως δύσκολα χρόνια των Beady Eye, ότανέφερε σε περιδίνηση την καλλιτεχνική του ζωή, δεν διστάζει να τείνει κλάδο ελαίας στον Noel Gallagher· κρατώντας έτσι. Σίγουρα κάτι τέτοιο ευνοεί τις πωλήσεις, όμως, αν μη τι άλλο, ο Liam υπήρξε πάντα ειλικρινής (μέχρι αηδίας, πολλές φορές), οπότε τα κίνητρά του δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν.Εξίσου δύσκολα, πάντως, μπορεί να προβλεφθεί και το τι θα μπορούσε να προκύψει από μια επανασύνδεση των Oasis, γύρω από την οποία οκαλά κρατεί ( εδώ ένα πρόσφατο σχετικό άρθρο του Ανδρέα Κύρκου). Όσο όμως οι φανατικοί τους φίλοι μπορούν να έχουν δίσκους τόσο συνεπείς όσο το Why Me? Why Not. –πουαπό την αρχή ως το τέλος ακόμα και στην εκτεταμένη deluxe εκδοχή τους, αναδύοντας τόσο πιστά το άρωμα εκείνων των πρώτων ανδραγαθημάτων του Liam Gallagher και της παρέας του– ηείναι εξασφαλισμένη.