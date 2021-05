Εμπρός στον δρόμο που χαράζει η εγχώρια nu jazztronica οδεύει το γενναιόδωρο, πλούσιο και απολαυστικό ep των Tuflon, ενός ξεχωριστού σεξτέτου από τη Θεσσαλονίκη, τα μέλη του οποίου παίζουν μαζί καιρό και στο ενδιάμεσο έχουν περάσει από την αφρόκρεμα της ελληνικής «εναλλακτικής» σκηνής: από τους Επισκέπτες του Γιάννη Αγγελάκα και τους B-Movies του Παύλου Παυλίδη μέχρι τους Dr. Funk. Οι Γιώργος Αβραμίδης, (τρομπέτα), Βασίλης Μπαχαρίδης, (κρουστά), Αλέξης Ξανθόπουλος, (μπάσο), Θανάσης Ντίνγκοβιτς, (κιθάρα, προγραμματισμός), Ορέστης Μπενέκας, (σινθεσάιζερ), και Εύα Ντούρου, (σινθεσάιζερ, θέρεμιν) πλάθουν έναν θαυμαστό καινούριο αυστοσχεδιαστικό κόσμο που η jazz ταιριάζει φούστα–μπλούζα με την electronica, οι indietronica δόξες του millennium ποτίζουν με εξαίσιο τρόπο το groove του εναρκτήριου “Eco”, η drum 'n' bass δοκιμάζει τα όρια της δωρικότητάς της στις ψυχεδελικές διαθέσεις του δεύτερου μισού του “Neuflon” και η φουτουριστική εξωτική νότα του “Shangaika” οδηγεί στο ξύπνημα του post rock από τον λήθαργό του στο “Turtle Rain”. Γεμάτο με μια αυθύπαρκτη, συναρπαστική ενέργεια, ανένταχτο και cool, βαθύ και σύγχρονο, το trip των Tuflon αξίζει μία προς μία όλες τις ακροάσεις που θα του αφιερώσει όποιος πιάσει στα χέρια του αυτό το εξαιρετικό mini album. Και πιστέψτε μας, θα είναι αρκετές.

