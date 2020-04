Βαρύ το κυνήγι για το νόημα της ζωής, αλλά, μερικοί εκεί έξω φαίνεται να τα καταφέρνουν περίφημα. Ανοίγοντας την πόρτα του εξωφύλλου του The Meaning of Life μπαίνεις με το δεξί στο καλύτερο σύμπαν που έφτιαξαν με τη μουσική τους οι Los Tre μέχρι σήμερα. Το σφιχτοδεμένο τρίο των Άγγελου Αγγελίδη, Βασίλη Παπασταμόπουλου και Λέανδρου Fratnik, πλαισιωμένο από εκλεκτούς guests, αξιοποιεί στο έπακρο την πλούσια εμπειρία του από τις μικρές αθηναϊκές σκηνές, τα μπιστρό και τα μοντέρνα ρακάδικα και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Ηχογραφώντας με αξιοζήλευτη συνοχή και συνέπεια, χτίζει ένα world café γοητευτικών μουσικών αισθήσεων και παραισθήσεων που συναντιούνται οι Khruangbin με τους βεδουίνους της ερήμου και το κορίτσι από την Ιπανέμα με τον Μίμη Πλέσσα. Μία προς μία οι οκτώ συνθέσεις του δίσκου καδράρουν το σύνολο μιας εξαιρετικής δουλειάς, λειτουργώντας, παράλληλα, με θαυμαστή αυτονομία και ισορροπία. Με δυσκολία μπορείς να ξεδιαλέξεις ένα αγαπημένο track -ίσως ξεχωριζουν λίγο οι ράθυμες, γλυκές κιθάρες του “Eleven Chords for Erik” και το soundtrack του καραβανιού στο “Jurju”. Το The Meaning of Life είναι μια επιτομή φρέσκιας, ελληνικής funk-jazz στα καλύτερα της και το πιο δροσερό multi culti κοκτέιλ που έχεις ακούσει εδώ και καιρό. Σε ένα ψηλό ποτήρι με πάγο, οι Los Tre έριξαν δυο μέρη αφροβραζιλιάνικη jazz, ένα μέρος καλή caribbean funk, διάφορα εξωτικά vibes και ελληνικά bitters και ανακάτεψαν καλά. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, λικνιστικό, θελκτικό και μυρίζει υπέροχα.



Άκου και αυτό: Joao Gilberto – Getz/Gilberto (1964), Μίμης Πλέσσας – Ο Μίμης Πλέσσας Παίζει Philicorda (1965), Tinariwen – Elwan (2017)