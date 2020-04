Το ντεμπούτο των Bonnie Nettles βγήκε λίγο εκτός υπολογισμού, καθυστερώντας να κυκλοφορήσει περίπου έναν χρόνο. Ωστόσο, μάλλον άξιζε τον κόπο, γιατί έχει απ’ όλα καλά. Ένα ακαταμάχητο opening track (“Already In”) που σου μένει για τα καλά και σε μπάζει εμφατικά στη φάση τους. Εννιά λεπτά ψυχεδελικού αυτοσχεδιασμού στη θέση νο.2 (“Trip off the Map/Jangle”) που σε πάει ταξίδι σε φανταστικές πολιτείες. Αλλά και μπόλικα κιλά εξαιρετικού fuzz και υπέροχα σκονισμένης κιθάρας να στάζουν καθαρή ενέργεια πολλών οκτανίων. Διαφημίζουν, έτσι, μια γοητευτική μίξη αμερικάνικου και ελληνικού καλοκαιριού και χιλιόμετρα ελκυστικών χωματόδρομων που παλεύονται μόνο με τη σωστή κασέτα στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου. Εν τω μεταξύ, στους Bonnie Nettles δεν πολυαρέσουν οι ψυχεδελικοί χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στη μουσική τους. Κι ίσως, δεν έχουν κι άδικο, μιας και το brit-psych-acid κοκτέιλ που εμπνεύστηκαν και εκτέλεσαν άψογα -αν όχι εντυπωσιακά- δικαιώνει την, υπεράνω κοινής ψυχεδέλειας, τοποθέτησή τους. 'Ελα, όμως, που, ακούγοντας το “Saristra” ή το “Time is Now”, βλέπουμε πολύχρωμους κάκτους και back to back επεισόδια παλιάς καλής rock n roll αλητείας...

