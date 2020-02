Δεν ήξερα πόσο πολύ χρειαζόμουν έναν buddy pop δίσκο, προτού ακούσω τα καινούρια τραγούδια των Model Spy. Ίσως να φταίει ο τρόπος με τον οποίον το εγχώριο συγκρότημα προσπαθεί να κρατήσει, ενώ την ίδια στιγμή θέλει να υιοθετήσει. Και κερδίζει το διπλό αυτό στοίχημα.Χρειάστηκε να διανύσουν μακρύ δρόμο και να δείξουν μπόλικη καλλιτεχνική επιμονή οκαι ο Κώστας, οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του γκρουπ. Ο δίσκος είχε κολλήσει σε αδιέξοδο, αλλά τελικά κατάφερε να βρει τον δρόμο του. Το Serenest (Α Long Play On Truth, Deceit Αnd Souvenirs) είναι μια δουλειά συνειδητή και μαζεμένη, που έχει ως μοναδική φιλοδοξία να γεμίσει με «ομορφιά» τους ακροατές.Τα κομμάτια ακούγονται σαν να περιγράφουν έναν κήπο γεμάτο από τις επιρροές των Model Spy, μέσα στον οποίον σουλατσάρουν και απλώνουν το χέρι σε ερεθίσματα που τους έχουν καθορίσει. Και ευτυχώς διαθέτουν ισχυρά ραντάρ μουσικών αισθήσεων ο Κυριακάκης με τον Βαβούση. Διαθέτουν όμως και προηγμένες κεραίες, ικανές να συλλαμβάνουν τα αιτήματα των ακροατών τους για καλοφτιαγμένη και ατμοσφαιρική pop., φτάνοντας σε τραγούδια, τα οποία θα προκαλέσουν το ίδιο συναίσθημα στους δικούς τους ακροατές.Από το πρώτο κιόλας single, το “Spectacular”, ο δίσκος κινείται σεκαι υπόσχεται. Το "Chinaski Ιn Vox" και το "This Song" είναι ρυθμικά στολίδια που λαμπυρίζουν μέσα σε οποιονδήποτε χώρο και αν ακουστούν. Το υπερβατικό "Themes From Souvenirs" είναι ένας απαλός ηχητικός τάπητας που σε μουδιάζει και σου υπόσχεται ότι ακόμη και η πιο σκληρή, άχαρη μέρα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ωφέλιμο. Αυτή τηνπροκρίνει άλλωστε και, αλλά και οι συνεργασίες, με πιο αξιόλογες την παρουσία τουτων My Wet Calvin και τηςΊσως να λείπει μια, ένα στοιχείο πάθους ή έναπου θα έλιωνε την καρδιά του ακροατή. Θα ήταν όμως άδικο να ζητήσει κανείς οτιδήποτε παραπάνω από τους Model Spy, πέρα από το να κοσμούν την καθημερινότητά του με περήφανο τρόπο.