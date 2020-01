ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η σύμπραξη της Γεωργίας Καλαφάτη (aka Sugahspank!) με τους Swing Shoes φάνταζε πάντα, στα χαρτιά τουλάχιστον, τόσο αταίριαστη όσο και απολύτως φυσική –αναλόγως από πού την κοίταζες.



Από μιαν άποψη, δηλαδή, η πρώτη μάς είχε συστηθεί με μοντέρνο αέρα (το ντεμπούτο της The Incredible, The Invisible πίσω στο 2009 διέθετε ήχο διεθνή και φρέσκο), ενώ οι δεύτεροι, έχοντας ξεκινήσει ως ντουέτο με κατευθύνσεις που δηλώνονταν καταφανώς στο όνομά τους, δεν έμοιαζαν να μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη, η αγάπη της Καλαφάτη για το vintage κομμάτι της μαύρης μουσικής παράδοσης φαίνεται πως υπήρξε πάντα αδιαπραγμάτευτη· και οι Swing Shoes, από τη μεριά τους, αυτό ακριβώς το vintage του πράγματος ήταν που ήθελαν να υπηρετήσουν.



Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η συνεργασία των δύο μερών δεν σκονταψε ποτέ σε τέτοιες «δεύτερες» σκέψεις. Ήρθε μάλιστα πρόσφατα να επιβεβαιωθεί, αλλά και να αναβαπτιστεί μέσα από ένα δεύτερο κοινό άλμπουμ, διάδοχο του A Holy Show (2014). Σ' εκείνο τους είδαμε σε διαδικασία ανίχνευσης κοινών πεδίων: ηχογραφημένο ζωντανά, είχε μια ροπή προς το τζαμάρισμα και έμοιαζε με τσαλαβούτημα στις διάφορες δυνατότητες που έβλεπαν εμπρός τους. Το Cash, από την άλλη, παρουσιάζει τη Sugahspank! και τους Swing Shoes σε απόλυτη σύμπνοια και με συγκεκριμενοποιημένη στόχευση.



Στα 10 νέα κομμάτια (8 ορίτζιναλ, συν 2 διασκευές) η παρέα καλύπτει διεξοδικά τον blues/soul/funk/gospel/swing χώρο που έχει επιλέξει να εξερευνήσει, με κάθε στιγμιότυπο να διατηρεί τον χαρακτήρα του, αλλά και να εντάσσεται αρμονικά στο σύνολο. Από το παιχνιδιάρικο (“My Bird”) στο καβλιάρικο (“Heartbreaker”), κι απ’ το πραγματιστικό (“Hard As Diamonds”) στο στοιχειωτικό (“Wade In The Water”, “Satan, Your Kingdom Must Come Down”), με συχνές στάσεις στο πνευματικό (“Cosmic Lovebirds”, “Mountaintop”), η διαδρομή περιλαμβάνει πληθώρα καταστάσεων και διαθέσεων. Το άλμπουμ κυλάει πάντως απνευστί, καθώς η μπάντα παίζει με γνώση της παράδοσης –προσθέτοντας μάλιστα και κάποιες δικές της πινελιές– ενώ η Sugahspank! ερμηνεύει με σιγουριά και κυριαρχία επί του υλικού. Κάμποσα από τα εδώ τραγούδια, είναι ικανά να κολλήσουν στο μυαλό για μέρες.



Βεβαίως, δεν συναντά κανείς τίποτε ανατροπές ή εκπλήξεις στο Cash: δείχνουν δεδομένα τα σύνορα, όπως και η διάθεση των συμμετεχόντων για τήρηση και φύλαξή τους. Όλα αυτά, ωστόσο, δεν είναι προαπαιτούμενα, ειδικά όταν το αποτέλεσμα προκύπτει τόσο φυσικό και πειστικό. Όμως, όπως και να 'χει, την τέχνη τη θρέφουν τα ρίσκα που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι και τα στοιχήματα τα οποία βάζουν, πρωτίστως με τους εαυτούς τους. Πρόκειται πάντα για παιχνίδι, άλλωστε. Νιώθεις έτσι ότι η Sugahspank! με τους Swing Shoes παίζουν σε ασφαλή για τους ίδιους περιοχή.



Κάπου εδώ κολλάνε μάλιστα και όσα δήλωσε η ερμηνεύτρια σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Lifo (δείτε εδώ), αποκαλύπτοντας ότι προτίθεται να δισκογραφήσει τραγούδια της με ελληνικό στίχο. Αυτό, μάλιστα! Είναι στοίχημα με τα όλα του. Και δημιουργεί προσδοκίες και ενθουσιασμό για τη συνέχεια, σε έναν βαθμό που το Cash –παρ' όλη την ευχαρίστηση που έχει να προσφέρει– δεν καταφέρνει να αγγίξει.