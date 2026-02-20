Ο Ian McKellen ασκεί κριτική στο "Hamnet": «Έχω αμφιβολίες για την ιστορία»

Παρά τις οσκαρικές υποψηφιότητες και τη διεθνή επιτυχία, ο Ian McKellen εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με το Hamnet της Chloé Zhao, δηλώνοντας πως «δεν το καταλαβαίνει πλήρως» και αμφισβητώντας τη ρεαλιστικότητα της βασικής ιδέας.

Ο Ian McKellen σχολίασε ότι η ταινία, η οποία εξετάζει το πένθος του William Shakespeare και της Agnes για τον θάνατο του γιου τους και τη σύνδεσή του με τη δημιουργία του Hamlet, δεν τον έπεισε δραματουργικά. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί πως η έμπνευση του Shakespeare προήλθε αποκλειστικά από την οικογενειακή του ζωή.

Ιδιαίτερη ένσταση εξέφρασε για την απεικόνιση της Anne Hathaway, σημειώνοντας ότι του φάνηκε απίθανο η σύζυγος του Shakespeare να μην είχε δει ποτέ θεατρικό έργο, δεδομένου του επαγγέλματος του συζύγου της. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν «αρκετές αμφιβολίες πιθανότητας» στην πλοκή.

Το Hamnet πάντως αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, με υποψηφιότητες στα Oscars σε βασικές κατηγορίες, ενώ η Jessie Buckley έχει ήδη βραβευτεί για την ερμηνεία της. Παρά την κριτική του Ian McKellen, η ταινία θεωρείται φαβορί και για τα BAFTAs, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην κούρσα των βραβείων.