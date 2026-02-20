Πληροφορίες
Ο Ian McKellen ασκεί κριτική στο "Hamnet": «Έχω αμφιβολίες για την ιστορία»

O κορυφαίος σαιξπηρικός ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τις επιφυλάξεις του για το Hamnet της Chloe Zhao, δηλώνοντας πως «δεν το καταλαβαίνει πλήρως» και αμφισβητώντας βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Monika

Παρά τις οσκαρικές υποψηφιότητες και τη διεθνή επιτυχία, ο Ian McKellen εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με το Hamnet της Chloé Zhao, δηλώνοντας πως «δεν το καταλαβαίνει πλήρως» και αμφισβητώντας τη ρεαλιστικότητα της βασικής ιδέας.

Ο Ian McKellen σχολίασε ότι η ταινία, η οποία εξετάζει το πένθος του William Shakespeare και της Agnes για τον θάνατο του γιου τους και τη σύνδεσή του με τη δημιουργία του Hamlet, δεν τον έπεισε δραματουργικά. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί πως η έμπνευση του Shakespeare προήλθε αποκλειστικά από την οικογενειακή του ζωή.

Ιδιαίτερη ένσταση εξέφρασε για την απεικόνιση της Anne Hathaway, σημειώνοντας ότι του φάνηκε απίθανο η σύζυγος του Shakespeare να μην είχε δει ποτέ θεατρικό έργο, δεδομένου του επαγγέλματος του συζύγου της. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν «αρκετές αμφιβολίες πιθανότητας» στην πλοκή.

Το Hamnet πάντως αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, με υποψηφιότητες στα Oscars σε βασικές κατηγορίες, ενώ η Jessie Buckley έχει ήδη βραβευτεί για την ερμηνεία της. Παρά την κριτική του Ian McKellen, η ταινία θεωρείται φαβορί και για τα BAFTAs, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην κούρσα των βραβείων.

 

The Do Nots

The Do Nots – Unwish

Το post-punk revival επιμένει ως στάση δυσπιστίας στη σημερινή υπερ-στυλιζαρισμένη εποχή, με τους...
Μουσικό catch-up

Μουσικό catch-up: Keep Shelly In Athens, Oλίνα, Στέλιος Λαλούσης, TSO

Ονειρικά τοπία από τους Keep Shelly In Athens, προσωπικές αφηγήσεις με ιδιαίτερη neo-soul infused...
Angel Du$t

Angel Du$t – Cold 2 The Touch

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το "Cold 2 The Touch", ένα 26λεπτο hardcore σοκ που επαναφέρει τη...

Leatherhead – Violent Horror Stories

Οι Leatherhead επιστρέφουν με έναν δίσκο που σφραγίζει τη θέση τους ως αδιαμφισβήτητη δύναμη της...

Converge – Love Is Not Enough

Η μπάντα που όρισε το metalcore, επανασυστήνεται με τον θριαμβευτικότερο δυνατό τρόπο. 
Bat For Lashes

Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Το "Fur and Gold" της Bat for Lashes παραμένει ένα αιθέριο, μπαρόκ-folk ντεμπούτο που καθόρισε τη...
ZU – Ferrum Sidereum

ZU – Ferrum Sidereum

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου βυθίζεται στο νέο συγκλονιστικό άλμπουμ των ZU και χαρτογραφεί μια μουσική...

Mayhem – Liturgy of Death

Παρά τις μικρές αστοχίες, οι Mayhem με το "Liturgy of Death" στέκονται αξιοπρεπώς απέναντι στο...
Antibalas

Antibalas – Hourglass

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει την πολυρυθμική επιστροφή της afrobeat κολεκτίβας από το Μπρούκλιν.
MPTL Microplastics, Sod In Heaven

MPTL Microplastics – Sod In Heaven

Ένα άγριο αλλά ώριμο ντεμπούτο που μπλέκει post-punk, noise και στοιχειωμένη φολκ, όχι ως...

Hällas – Panorama

Οι Hällas με το "Panorama" μπαίνουν ηχηρά στη συζήτηση για τον καλύτερο rock δίσκο της δεκαετίας. 
Mandy, Indiana

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη...
By Storm

By Storm – My Ghosts Go Ghost

Οι By Storm παρουσιάζουν έναν σκοτεινό, εσωτερικό δίσκο που γεννήθηκε από το πένθος των Injury...
RONKER

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Craven Faults

Craven Faults – Sidings

Ένα υποβλητικό ambient ταξίδι πάνω σε ξεχασμένες σιδηροδρομικές γραμμές: οι Craven Faults...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Imarhan – Essam

Imarhan – Essam

Με το "Essam", οι Imarhan ρισκάρουν συνειδητά, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα Tuareg...
Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.

Monika

Ακούστε το νέο τραγούδι της Monika

Δέκα χρόνια μετά το Secret in the Dark, η Monika κυκλοφορεί το "L.A. Like A Song", αναβιώνοντας τον groove ήχο και ανοίγοντας...
ION Break x ΛΕΞ

Συνεργασία κορυφής: Όταν ένα street σύμπαν γίνεται γεύση

Η συνεργασία της ION Break με τον ΛΕΞ είναι η συνάντηση δύο αφηγήσεων αστικής ταυτότητας που...
Robert Plant και οι Saving Grace

O Robert Plant και οι Saving Grace έρχονται και στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούλιο 2026

Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2026 με τους Saving Grace και τη Suzi Dian,...

