"Father Mother Sister Brother": Η νέα ταινία του Jim Jarmusch που μάγεψε τη Βενετία

Η νέα ταινία του Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Venice Film Festival 2025 και, σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς.

Brent Hinds

Η ταινία περιγράφεται ως ένα τρίπτυχο που εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα σε ενήλικα παιδιά και τους συχνά απόμακρους γονείς τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάθε κεφάλαιο τοποθετείται στο παρόν αλλά σε διαφορετική χώρα: το Father στις βορειοανατολικές Η.Π.Α. με τους Tom Waits, Adam Driver και Mayim Bialik, το Mother στο Δουβλίνο με τις Cate Blanchett, Charlotte Rampling και Vicky Krieps, και το Sister Brother στο Παρίσι με τους Luka Sabbat και Indya Moore.

Σύμφωνα με δήλωση που μοιράστηκε με το φεστιβάλ, ο Jarmusch υποστήριξε ότι η Father Mother Sister Brother θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «αντι-ταινία δράσης» με ήσυχο και λεπτό ύφος. Επεσήμανε επίσης ότι ήθελε οι λεπτομέρειες να συσσωρεύονται με τρόπο που θυμίζει λουλούδια σε τρεις ευαίσθητες συνθέσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία του με τους διευθυντές φωτογραφίας Frederick Elmes και Yorick Le Saux, τον μοντέρ Affonso Gonçalves και άλλους μακροχρόνιους συνεργάτες του, μετέτρεψαν τις λέξεις του σε αυτό που αποκάλεσε «καθαρό σινεμά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Βενετία, ο Jarmusch φέρεται να σχολίασε με χιούμορ ότι δεν ήταν σίγουρος από πού προήλθε η ιδέα για την ταινία. Εξήγησε ότι συνήθως κουβαλάει ιδέες για χρόνια, αλλά αυτή τη φορά το σενάριο γράφτηκε σε μόλις τρεις εβδομάδες. Ο σκηνοθέτης φέρεται να ζήτησε επίσης από το κοινό να παρακολουθήσει και τα τρία κεφάλαια συνεχόμενα, επισημαίνοντας ότι αν προβαλλόταν μόνο ένα, θα ένιωθε απογοητευμένος, καθώς η δομή ήταν ουσιαστικό κομμάτι του έργου.

Το teaser που ανέβηκε πρόσφατα στο YouTube προηγήθηκε της πρεμιέρας στις 30 Αυγούστου, αυξάνοντας την προσμονή του κοινού.

Η Father Mother Sister Brother πρόκειται να βγει στις αμερικανικές αίθουσες από τη Mubi στις 24 Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνει μια στρατηγική τοποθέτηση στην περίοδο των Χριστουγέννων, όταν οι θεατές αναζητούν ταινίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

 

