Nicolas Cage και FKA twigs συναντούν τον "Γιο του Ξυλουργού" σε μια σκοτεινή εκδοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού

Η πρώτη ματιά στη νέα ταινία του Nicolas Cage και της FKA twigs, The Carpenter’s Son, έφτασε. Το teaser trailer προσφέρει μια σύντομη γεύση από την ταινία του Lotfy Nathan, η οποία προσθέτει στοιχεία φαντασίας και τρόμου στην ιστορία της παιδικής ηλικίας του Ιησού, εμπνευσμένη από το απόκρυφο Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας του Θωμά. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Souheila Yacoub και ο Βρετανός ηθοποιός Noah Jupe, ο οποίος υποδύεται τον Ιησού.

Η σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής: «Ένα αγόρι, γνωστό μόνο ως "The Boy", οδηγείται στην αμφιβολία από ένα άλλο μυστηριώδες παιδί και επαναστατεί ενάντια στον κηδεμόνα του, "The Carpenter", αποκαλύπτοντας έμφυτες δυνάμεις και ένα πεπρωμένο πέρα από την κατανόησή του. Καθώς ασκεί τη δύναμή του, το Αγόρι και η οικογένειά του γίνονται στόχοι τρόμων, φυσικών και θεϊκών».

Το The Carpenter’s Son αποτελεί τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο της FKA twigs μετά την εμφάνισή της δίπλα στον Bill Skarsgård στο περσινό remake του θρίλερ του 1994, The Crow. Το Eusexua, το πιο πρόσφατο άλμπουμ της FKA twigs, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ενώ η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα ότι ετοιμάζει ήδη νέο άλμπουμ.