Ο Jack White παρουσιάζει το τρέιλερ της σχεδόν βουβής ταινίας "Motor City"

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Alan Ritchson (Reacher), διαδραματίζεται στο Ντιτρόιτ της δεκαετίας του ’70 και περιλαμβάνει μόλις τέσσερις ή πέντε ατάκες, ανάλογα με το αν πιστέψεις τον Ponciroli ή τον συμπρωταγωνιστή Ben Foster. Στο trailer, με μουσική υπόκρουση το "The Chain" των Fleetwood Mac, βλέπουμε τον John Miller (Ritchson) να συλλαμβάνεται, αφού πέφτει θύμα πλεκτάνης από τον τοπικό γκάνγκστερ Reynolds (Foster).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Ένας ρομαντικός της εργατικής τάξης παγιδεύεται από έναν αδίστακτο γκάνγκστερ, όταν ερωτεύεται την κοπέλα του. Μετά από χρόνια στη φυλακή, επιστρέφει με μία και μόνο αποστολή: εκδίκηση». Η ταινία σκηνοθετημένη από τον Ponciroli, με σενάριο του Chad St. John, φιλοξενεί την Shailene Woodley ως Sophia, η οποία μπλέκεται σε ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον Miller και τον Reynolds. Το καστ συμπληρώνεται από τους Pablo Schreiber, Ben McKenzie, Lionel Boyce, Amar Chadha-Patel και άλλους.

Το "Motor City" έκανε πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες.

Σε άλλα νέα του Jack White, ο καλλιτέχνης τράβηξε πρόσφατα την προσοχή του Λευκού Οίκου, όταν χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου. Απαντώντας σε όσους τον αποκάλεσαν «ξεπεσμένο χαμένο», ο White ανάρτησε ένα μακροσκελές κείμενο στο Instagram, όπου κατηγορεί τον Donald Trump ότι «παριστάνει» τον χριστιανό, τον ηγέτη και τον επιχειρηματία. Επιτέθηκε επίσης σε «επαγγελματίες ψεύτες κόλακες» όπως ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Steven Cheung και η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt, κατηγορώντας τους ότι «καλύπτουν και μεταμφιέζουν τον φασισμό του σε πατριωτισμό».