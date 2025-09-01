Η Emma Stone μιλά για το "Bugonia" και αποκαλύπτει την πίστη της στους εξωγήινους

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Emma Stone δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και ότι συμφωνεί με τον διάσημο αστρονόμο Carl Sagan. «Η ιδέα ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το τεράστιο σύμπαν είναι κάτι αρκετά ναρκισσιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο Φεστιβάλ της Βενετίας έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία Bugonia, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου. Η Stone υποδύεται τη Michelle Fuller, μια CEO που απάγεται από συνωμοσιολόγους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη.

Η ταινία σηματοδοτεί την πέμπτη συνεργασία Stone–Λάνθιμος μετά τις The Favourite, Bleat, Poor Things και Kinds of Kindness. Μαζί της πρωταγωνιστούν οι Jesse Plemons και Aidan Delbis. Η Stone τόνισε: «Λατρεύω το υλικό που επιλέγει ο Yorgos, τους κόσμους που δημιουργεί και τους χαρακτήρες που με εμπιστεύεται να υποδυθώ».

Σε άλλη πρόσφατη εμφάνιση, ο Jesse Eisenberg έκανε την Emma Stone να δακρύσει με τα λόγια του στα Independent Spirit Awards. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία A Real Pain και αφιέρωσε την ομιλία του στη μακροχρόνια φίλη και συνεργάτιδά του. «Γνώρισα την Emma το 2009, στο Zombieland, και από τότε ήταν πάντα εκεί να με ενθαρρύνει. Είναι η πιο διάσημη φίλη μου αλλά και η πιο υποστηρικτική συγγραφικά», είπε χαρακτηριστικά ο Eisenberg, περιγράφοντάς τη μάλιστα σαν «νεράιδα νονά» της καριέρας του. Στο κοινό, η Stone δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.