Η FKA twigs είναι έτοιμη να «γεννήσει» το "Afterglow"

Κλείνοντας την τελευταία συναυλία της ευρωπαϊκής καλοκαιρινής περιοδείας της, η FKA twigs είπε στο κοινό: «Καινούρια μουσική... Είμαι γεμάτη, άφθονη και έτοιμη να γεννήσω. Το όνομά της είναι Afterglow. Και ο τοκετός θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα».

Σύμφωνα με το Stereogum, λοιπόν, το πρότζεκτ τιτλοφορείται EUSEXUA Afterglow και αναμένεται να είναι ένα αυτόνομο άλμπουμ, και όχι μια deluxe έκδοση.

Τον περασμένο μήνα, η FKA twigs κυκλοφόρησε το uptempo dance-pop single "Perfectly", το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο.

Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές της εμφανίσεις ήρθαν μετά την αιφνίδια ακύρωση της συμμετοχής της στο Coachella και άλλες συναυλίες στις ΗΠΑ. Εξηγώντας τότε την κατάσταση, είπε: «Με ενημέρωσαν ότι η παραγωγή δεν συμπλήρωσε έγκαιρα τα σωστά έγγραφα ώστε να έχουμε τις βίζες μας για να έρθουμε στην Αμερική και να παίξουμε». Αργότερα πρόσθεσε πως κάποια στιγμή θα μοιραστεί «όλο το παρασκήνιο που οδήγησε σε αυτή την τρέλα».

Παράλληλα, φημολογείται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενσαρκώσει τη Josephine Baker σε νέο βιογραφικό φιλμ, ενώ έκανε πρόσφατα μια έκπληξη στο κοινό εμφανιζόμενη μαζί με τη Rosé κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας των BLACKPINK στο Wembley Stadium.