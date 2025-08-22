Bug Teeth: Από την bedroom pop σε μια πλήρη μπάντα και το ντεμπούτο "Micrographia"

Οι Bug Teeth ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Micrographia, στις 21 Νοεμβρίου. Αυτό που ξεκίνησε ως το lo-fi bedroom pop πρότζεκτ της PJ Johnson σύντομα εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη μουσική κολεκτίβα, η οποία πλέον περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Sonny Mitchell, τον ντράμερ George Orton, τον μπασίστα Adam Bentham και τον πληκτρά Alex Calder.

Τα θολά πειράματά τους σε διάφανες ποπ υφές έχουν σαφείς προγόνους σε συγκροτήματα όπως οι Cocteau Twins και οι A.R. Kane, ωστόσο η μπάντα καταφέρνει να βρει τις δικές της μοναδικές συχνότητες, ανακαλύπτοντας σκιερές κοιλότητες απ’ όπου μπορεί να γεννήσει τους δικούς της ατμοσφαιρικούς ήχους. Επιπλέον, συνδυάζουν στοιχεία από indie rock, ambient και ψυχεδέλεια των ’60s, δημιουργώντας κάτι που αποτίει φόρο τιμής στις επιρροές τους, αλλά αντλεί πρωτίστως από τις περίπλοκα μπλεγμένες δημιουργικότητές τους.

Το πιο πρόσφατο single τους, το "Warp & Weft II", είναι ένα θαμπό αλλά πανέμορφο κομμάτι ποπ αρχιτεκτονικής, που βασίζεται λιγότερο σε συγκεκριμένες δομές και περισσότερο σε άμεσες εντυπώσεις και μισοφωτισμένα περιγράμματα. Οι φωνές πλανώνται πάνω από σπιτικές κιθαριστικές γραμμές που λαμπυρίζουν και τρέμουν σαν απογευματινό αεράκι, ενώ ένας παιχνιδιάρικος ρυθμικός παλμός μάς μεταφέρει μαζί του.

«Το "Warp & Weft II", που αρχικά γράφτηκε σε δύο μέρη, αναλύει μια ακόμη οπτική της θλίψης μου και της ξαφνικής απώλειας», εξηγεί η Johnson. «Όταν κοιτάζω πίσω στις αναμνήσεις από τη μητέρα μου, βρίσκω τον εαυτό μου να τις ξαναγράφει, όσο περνάει ο χρόνος, είναι πιο εύκολο και πιο παρηγορητικό να θυμάμαι ότι ήμασταν πιο κοντά, προσπαθώντας να ξεχάσω τις δύσκολες στιγμές που είχαμε. Μέσα από το τραγούδι αναρωτιέμαι αν αυτή είναι μια ειλικρινής προοπτική. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτή η οπτική έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση μας».

Συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, ολόκληρη η μπάντα τραγούδησε μαζί το τελευταίο ρεφρέν, μια στιγμή που ξεχωρίζει σε όλο το άλμπουμ. Δείχνει τη συνεργατική φύση των Bug Teeth ως πλήρους μπάντας και όχι ως σόλο πρότζεκτ μου, και αποτυπώνει το πώς οι συνεργάτες μου με στηρίζουν μέσα από το πένθος».