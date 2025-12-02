Brian Eno, Fontaines D.C. και Kneecap ενώνουν δυνάμεις στο "Together Against The Far Right"

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη επιρροή της ακροδεξιάς στη Βρετανία και έχει ήδη προσελκύσει τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Στόχος της είναι η ενημέρωση του κοινού για την απειλή που συνιστά η άνοδος της ακροδεξιάς στη χώρα.

«Οι ψεύτικες υποσχέσεις της ακροδεξιάς εκμεταλλεύονται τις πραγματικές οικονομικές πιέσεις που βιώνουν οι απλοί άνθρωποι, χρησιμοποιώντας τες για να στοχοποιήσουν μετανάστες, Μουσουλμάνους και πρόσφυγες», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Ως απάντηση, η συμμαχία στοχεύει να ενώσει τη χώρα και να δείξει ότι η αληθινή μας δύναμη βρίσκεται στην αλληλεγγύη».

Εκτός από την ενίσχυση της ενημέρωσης, η συμμαχία φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τις κοινότητες και να αναδείξει όσα μας ενώνουν, αντιπαραθέτοντας ένα μήνυμα ενότητας απέναντι στους λόγους διχασμού που κερδίζουν έδαφος σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η καμπάνια θα κορυφωθεί με μια μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο στις 28 Μαρτίου 2026.

«Οι φωνές του διχασμού στη χώρα μας γίνονται πιο δυνατές και πιο σίγουρες», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε ακροδεξιό κόμμα στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, ενώ οι ακροδεξιές διαδηλώσεις στους δρόμους μας mobilize τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων που είδαμε ποτέ. Ξέρουμε ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην αλληλεγγύη. Ότι η αλλαγή που χρειαζόμαστε έρχεται από τη συλλογική δράση, για την ελπίδα, όχι την απόγνωση. Για την ενότητα, όχι τον ρατσισμό».

Καλλιτέχνες όπως οι AURORA, Kneecap, Clean Bandit και Napalm Death έχουν ήδη ενταχθεί στην καμπάνια, ενώ από πλευράς ηθοποιών και κωμικών συμμετέχουν οι Lenny Henry, Christopher Eccleston, Lolly Adefope, David Harewood και Asim Chaudhry.

Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης 50 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάμεσά τους οι Stand Up To Racism, Friends of the Earth, Trade Union Congress (TUC) και Unite the Union.

Η Paloma Faith δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία εκδοχή του κόσμου στην οποία θα ήθελα να ζω και όπου η διάκριση θεωρείται αποδεκτή για οτιδήποτε. Καμία φυλή, φύλο ή κοινωνική τάξη δεν είναι ανώτερη από κάποια άλλη… γι’ αυτό ο ρατσισμός με εξοργίζει». Ο Lenny Henry, μιλώντας για τη συμμετοχή του στη συμμαχία, πρόσθεσε:

«Στεκόμαστε υπέρ της αγάπης απέναντι στο μίσος, της ελπίδας απέναντι στον φόβο και της ενότητας απέναντι στον διχασμό. Ερχόμαστε μαζί ενάντια στον ρατσισμό! Ενωθείτε μαζί μας.»

Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Together Against The Far Right, μπορούν να εγγραφούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της οργάνωσης, να ακολουθήσουν τα social media της ή να επισκεφθούν το site της Stand Up To Racism.