Madonna προς Trump: «Η Παγκόσμια Ημέρα AIDS δεν είναι κουμπί να το σβήνεις επειδή σε ενοχλεί»

Η ημέρα αυτή τιμάται κάθε χρόνο την 1η Δεκεμβρίου από το 1988, για να κρατά ζωντανή τη μνήμη όσων χάθηκαν από την πανδημία του AIDS και να ενισχύει την ενημέρωση γύρω από τη νόσο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να μη χρησιμοποιήσουν ομοσπονδιακούς πόρους για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Madonna έγραψε: «Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, αυτή η ημέρα αναγνωρίζεται διεθνώς από ανθρώπους κάθε υπόβαθρου, επειδή εκατομμύρια ζωές έχουν σημαδευτεί από την κρίση του HIV. Άνθρωποι έχουν χάσει συντρόφους, συζύγους, εραστές, φίλους, μητέρες, κόρες και παιδιά από αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια, για την οποία δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία».

Στη συνέχεια στράφηκε ευθέως κατά του προέδρου: «Ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι η Παγκόσμια Ημέρα AIDS δεν πρέπει πλέον να αναγνωρίζεται. Είναι άλλο να διατάζεις τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να μην την τιμήσουν, και εντελώς άλλο να ζητάς από το ευρύ κοινό να προσποιηθεί πως ποτέ δεν υπήρξε. Είναι γελοίο, είναι παράλογο, είναι αδιανόητο».

Και πρόσθεσε: «Βάζω στοίχημα ότι δεν έχει δει ποτέ τον καλύτερό του φίλο να πεθαίνει από AIDS, να του κρατά το χέρι και να βλέπει το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό του καθώς παίρνει την τελευταία του ανάσα στα 23 του». Και συνέχισε εμφατικά: «Η λίστα των ανθρώπων που γνώρισα, αγάπησα και έχασα από το AIDS είναι πολύ μεγάλη. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς το καταλαβαίνετε. Ας το πω άλλη μία φορά: δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία για το AIDS και άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν. Αρνούμαι να δεχτώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν μάταια. Θα συνεχίσω να τιμώ την Παγκόσμια Ημέρα AIDS και ελπίζω να την τιμήσετε κι εσείς μαζί μου».

Η Madonna υπήρξε από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης του AIDS τη δεκαετία του ’80, χάνοντας δύο πολύ κοντινούς της ανθρώπους: τον δάσκαλο και μέντορά της στο μπαλέτο Christopher Flynn και τον καλλιτέχνη Keith Haring. Το 2019, είχε δηλώσει: «Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του AIDS, συμμετείχα σε ομάδες, μιλούσα ανοιχτά και εξοργιζόμουν με όσα έβλεπα να συμβαίνουν. Πλησίασα την LGBTQ κοινότητα και τους αγκάλιασα. Ενώ όλοι οι άλλοι έτρεχαν μακριά τους, εγώ έτρεχα προς αυτούς». Μιλώντας για την αντίδραση που αντιμετώπισε λόγω της ακτιβιστικής της δράσης, είχε προσθέσει: «Ήταν τρέλα. Για μήνες κυκλοφορούσα λέγοντας ότι δεν είμαι HIV θετική, αλλά μετά σκέφτηκα: Και να ήμουν; Αυτό με κάνει κακό άνθρωπο; Και θα με αντιμετώπιζες διαφορετικά; Ήταν μια τρελή εποχή και με πλήγωσε πολύ. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του πόσο πολύ προσπάθησαν να μου κάνουν τη ζωή δύσκολη».