Η Hannah Grae βγάζει τα νύχια της με το "Bitch"

Η Hannah Grae επιστρέφει με το πιο ξεδιάντροπα ειλικρινές και θεατρικά δηλητηριώδες statement της μέχρι τώρα πορείας της. Το νέο video για το "Bitch" δεν είναι απλώς ένα ακόμη alt-pop χαρμάνι από την 23χρονη Ουαλή: είναι η πρώτη της κυκλοφορία ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα και, απ’ ό,τι φαίνεται, η στιγμή που αποφάσισε να βάλει ολόκληρο τον εαυτό της στο τραπέζι, χωρίς φίλτρα, χωρίς ωραιοποίηση, χωρίς ντροπή.

Μαζί με τον Hunter West έγραψαν το νέο της τραγούδι και μαζί με τον Dylan Bauld στην παραγωγή, η Grae χτίζει ένα κομμάτι που ακουμπά στις πιο άβολες πτυχές της σύγχρονης νευρικότητας: ζήλια, σύγκριση, τοξική αυτοεικόνα και το αιώνιο «γιατί όχι εγώ;». Η ίδια το λέει καθαρά: το "Bitch" ήταν η πρώτη φορά που άκουσε τον καλλιτέχνη που πάντα ήθελε να γίνει, δηλαδή δραματική, θεατρική, σίγουρη και αυτοσαρκαστική την ίδια στιγμή.

«Ήθελα ένα τραγούδι που να δαγκώνει, να αρπάζει τη μεγαλύτερη αδυναμία μου και να την ανεμίζει σαν κόκκινη σημαία», εξηγεί στο ΔΤ. Κι αυτό ακριβώς κάνει. Δεν έχει τίποτα το glamorous το να παραδέχεσαι ότι μισείς κάποιον επειδή έχει αυτό που θέλεις, αλλά είναι αληθινό, ωμό και γεμάτο ζωή. Το "Bitch" είναι η πόρτα που άνοιξε για να μας συστηθεί η πραγματική Hannah Grae. Κι από ό,τι φαίνεται, από 'δώ και πέρα, αυτός θα είναι μάλλον ο μόνος της εαυτός που σκοπεύει να δείχνει.