Η Björk ετοιμάζει νέο άλμπουμ

Από το Fossora του 2022 και μετά, η Björk δεν έχει σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο, και, μεταξύ μας, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από την ιέρεια της avant-pop που πάντα κινείται στους κύκλους της δικής της τροχιάς. Ένωσε δυνάμεις με τη Rosalía στο "Oral" για να ταράξει τα νερά της ισλανδικής ιχθυοκαλλιέργειας, αφηγήθηκε ντοκιμαντέρ για τα μανιτάρια (ναι, φυσικά και το έκανε να ακούγεται ποιητικό), έστησε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία στο Παρίσι και έδωσε στον κόσμο το κινηματογραφικό Cornucopia.

Κι ενώ όλα αυτά θα ήταν αρκετά για να γεμίσουν καριέρα μιας δεκαετίας, η Björk ετοιμάζει ήδη το επόμενο κεφάλαιο. Xθες ανακοίνωσε την επερχόμενη έκθεσή της μαζί με τον στενό συνεργάτη της James Merry, στο Icelandic Art Museum στο πλαίσιο του Reykjavík Arts Festival. Η πρεμιέρα ορίζεται για τις 30 Μαΐου 2026, και, σύμφωνα με την ίδια, η έκθεση θα περιλαμβάνει «νέο έργο βασισμένο στη μουσική του επερχόμενου άλμπουμ», που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Η επίσημη ανακοίνωση του φεστιβάλ πάει ένα βήμα παραπέρα: η πρώτη αίθουσα θα φιλοξενεί μια νέα εγκατάσταση χτισμένη πάνω στη μουσική του άλμπουμ, καλώντας το κοινό να χαρτογραφήσει το επόμενο στάδιο της έρευνας της Björk, όπου η μεταμόρφωση και η συνεργασία είναι ο πυρήνας. Με λίγα λόγια: η Björk ετοιμάζεται να ξαναγράψει το manual του πώς βιώνεις μια έκθεση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, συνεργάστηκε ξανά με τη Rosalía για το LUX, ενώ στις 21 Νοεμβρίου γιόρτασε τα 60 της μοιράζοντας μια ακόμη ενημέρωση για το "Oral" και τον οικολογικό του στόχο.

Οπότε, η Björk απλώς συνεχίζει ακάθεκτη και ο κόσμος προσπαθεί να την προλάβει.